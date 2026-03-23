Celta Vigo vs Alaves: Alaves Hancurkan Celta Vigo 4-3 Setelah Tertinggal 0-3

DEPORTIVO Alaves mencatatkan salah satu comeback paling luar biasa di La Liga musim ini. Bertandang ke markas Celta Vigo, Estadio de Balaidos, tim asuhan Quique Sanchez Flores ini berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal 0-3 menjadi kemenangan dramatis 4-3.
Hasil ini menjadi kemenangan perdana Quique Sanchez Flores sejak menukangi Alaves, sekaligus memberikan napas lega bagi tim tamu dalam upaya menjauh dari zona degradasi.
Celta Vigo, yang baru saja memastikan tempat di perempat final Liga Europa tengah pekan lalu, tampil dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka seolah akan menang mudah setelah unggul 3-0 dalam 35 menit pertama.
Ferran Jutgla membuka keunggulan pada menit ke-19 setelah menerima umpan Javi Rodriguez. Tak lama berselang, Hugo Alvarez menggandakan keunggulan tim tamu. Jutgla kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-35 lewat aksi individu menawan yang mengecoh dua bek Alaves sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok bawah gawang.
Namun, tepat sebelum turun minum, Alaves mendapatkan secercah harapan. Toni Martinez berhasil menyambar umpan Angel Perez di tiang dekat untuk mengubah skor menjadi 3-1.
Memasuki babak kedua, Quique Sanchez Flores melakukan langkah berani dengan melakukan empat pergantian pemain sekaligus. Strategi ini terbukti jitu. Alaves langsung tampil dominan dan menekan pertahanan tuan rumah.
Pada menit ke-50, kesalahan Carlos Dominguez di dalam kotak penalti dimanfaatkan Toni Martinez untuk memberikan umpan kepada Angel Perez yang dengan mudah mencetak gol kedua Alaves. Celta Vigo sempat mencetak gol melalui Javi Rodriguez, namun dianulir wasit karena dianggap melakukan pelanggaran dalam situasi perebutan bola 50/50 dengan Abde Rebbach.
Momentum sepenuhnya milik Alaves. Pada menit ke-70, Ibrahim Diabate menunjukkan kekuatan fisik luar biasa untuk menahan bola sebelum mengirim umpan kepada Rebbach, yang kemudian meneruskannya kepada Toni Martinez. Dari luar kotak penalti, Martinez melepaskan tembakan menyusur tanah yang akurat untuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3.
Puncak drama terjadi pada menit ke-78. Abde Rebbach yang tampil gemilang di babak kedua menerima bola dari Victor Parada di sisi kiri, menusuk ke dalam, dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang gagal dihalau kiper Celta. Alaves berbalik unggul 4-3.
Celta Vigo mencoba menggempur habis-habisan di masa injury time. Peluang emas lahir melalui sundulan Carlos Dominguez pada menit ke-97, namun kiper Alaves, Antonio Sivera, melakukan penyelamatan refleks yang luar biasa dari jarak dekat untuk mengunci kemenangan timnya.
Dengan hasil ini, Alaves kini unggul tiga poin dari zona merah. Sementara itu, Celta Vigo harus menelan pil pahit karena gagal memperlebar jarak di zona Eropa setelah menderita kekalahan kedua mereka dalam 11 pertemuan terakhir melawan Alaves. (Flash Score/Z-2)
