Liverpool vs Tottenham Hotspur, Gol Richarlison Buyarkan Kemenangan The Reds

Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Liverpool di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Darren Staples)

LIVERPOOL terpaksa berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Tottenham Hotspur dalam laga pekan ke-29 Liga Primer Inggris di Stadion Anfield, Minggu (15/3/2026). Gol Dominik Szoboszlai di awal laga berhasil disamakan oleh Richarlison di menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan. Hasilnya terlihat pada menit ke-18 ketika Dominik Szoboszlai mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas yang melengkung indah ke pojok gawang Guglielmo Vicario. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Liverpool terus berupaya menambah keunggulan. Cody Gakpo nyaris mencatatkan namanya di papan skor, namun tendangannya hanya membentur tiang gawang. Manajer Arne Slot sempat memasukkan Mohamed Salah dan Federico Chiesa untuk menambah daya gedor, namun pertahanan rapat Spurs yang digalang Radu Dragusin tampil solid.

Petaka bagi tuan rumah datang di menit ke-90. Melalui skema serangan balik cepat, Randal Kolo Muani mengirimkan umpan matang ke dalam kotak penalti yang langsung disambar oleh Richarlison. Gol tersebut sekaligus menjadi poin pertama bagi manajer anyar Spurs, Igor Tudor.

Statistik Pertandingan Stadion Anfield, Liverpool Penguasaan Bola 63% (LIV) - 37% (TOT) Total Tembakan 17 - 13 Pencetak Gol Szoboszlai (18') | Richarlison (90')

Susunan Pemain

Liverpool: Alisson; Frimpong (Salah), Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister (Chiesa); Ngumoha (Ekitike), Szoboszlai, Wirtz (Jones); Gakpo (Nyoni).

Tottenham Hotspur: Vicario; Pedro Porro, Danso, Dragusin, Spence; Gray, Sarr; Tel, Souza, Richarlison; Solanke.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.