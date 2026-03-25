Moh Salah, Sang Raja Mesir yang Mengubah Sejarah Anfield

Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
MUSIM panas ini, gerbang Anfield tidak hanya akan melepas seorang pemain, tetapi seorang ikon. Mohamed Salah dipastikan hengkang, meninggalkan jejak kaki yang mungkin takkan pernah bisa disamai oleh penyerang Liverpool mana pun di era modern.
Datang dengan label "pemain gagal" Chelsea seharga £34 juta pada 2017, Salah membungkam semua kritik dengan transformasi yang fenomenal. Ia tidak hanya mencetak gol; ia mendefinisikan ulang standar seorang penyerang sayap di Premier League.
Bersama Sadio Mane dan Roberto Firmino, Salah membentuk trio lini serang paling mematikan di dunia. Kecepatan, kekuatan presisi, dan naluri "pembunuh" di depan gawang menjadi kunci sukses Liverpool merajai Inggris dan Eropa. Koleksi trofinya lengkap: dari Liga Champions hingga gelar Premier League yang dinanti selama 30 tahun.
Statistiknya pun mencengangkan. Dengan 281 kontribusi gol (189 gol, 92 assist), Salah memegang rekor kontribusi gol terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui catatan Wayne Rooney di Manchester United.
Meski sempat terjadi ketegangan publik dengan manajer Arne Slot, musim terakhir Salah di Liverpool juga diwarnai momen mengharukan. Kematian rekan setimnya, Diogo Jota, dalam kecelakaan mobil bulan Juli lalu meninggalkan duka mendalam. Salah, yang terlihat menangis di depan publik Kop setelah memberikan penghormatan untuk Jota, menunjukkan sisi humanis di balik kegarangannya di lapangan.
Mengenai hubungannya dengan Slot yang sempat memanas pasca-insiden di Leeds, Salah pernah berujar tajam: "Saya merasa seolah 'dilempar ke bawah bus' oleh klub." Namun, perselisihan itu tampaknya mereda demi perpisahan yang layak bagi sang legenda.
Kini, dengan hanya beberapa laga tersisa, publik Anfield bersiap melepas pemain yang sejak hari pertamanya berjanji: "Saya akan memberikan 100% dan memberikan segalanya untuk klub. Saya senang berada di sini dan saya sangat ingin memenangkan sesuatu untuk klub ini."
Agen Salah, Ramy Abbas, menyatakan: "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu." Namun satu hal yang pasti, saat debu mulai reda, tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam kebesaran The Reds.
Salah telah memberikan segalanya, dan Liverpool telah memenangkan segalanya bersamanya.
(BBC/P-4)
Terungkap! Inilah kronologi ketegangan antara Mohamed Salah dan manajer Arne Slot yang berujung pada keputusan mengejutkan untuk meninggalkan Liverpool lebih awal.
Kabar emosional menyelimuti Anfield setelah Mohamed Salah secara resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim 2025/2026.
PSG dijadwalkan menjamu Liverpool di Parc des Princes pada Rabu (8/4), sebelum bertandang ke Anfield untuk LAGA leg kedua pada Selasa (14/4).
Mohamed Salah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya yang telah berlangsung selama sembilan tahun di Anfield.
Arne Slot tidak menampik bahwa keterbatasan skuad akibat absennya pilar utama sangat memengaruhi ketajaman Liverpool.
Dua pilar lini depan Manchester United, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko, terpaksa mengundurkan diri dari skuad timnas masing-masing pada jeda internasional Maret ini.
Pemanggilan Ben White oleh pelatih Thomas Tuchel dilakukan menyusul mundurnya Jarell Quansah akibat cedera otot paha kiri pada Minggu (22/3).
Kabar emosional menyelimuti Anfield setelah Mohamed Salah secara resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim 2025/2026.
Mohamed Salah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya yang telah berlangsung selama sembilan tahun di Anfield.
Preview krusial Tottenham vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2026. Analisis kondisi tim, prediksi pemain, dan head-to-head dalam duel zona degradasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved