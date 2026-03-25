Moh Salah, Sang Raja Mesir yang Mengubah Sejarah Anfield

Pemain Liverpool Mohamed Salah swafoto bersama para penonton

MUSIM panas ini, gerbang Anfield tidak hanya akan melepas seorang pemain, tetapi seorang ikon. Mohamed Salah dipastikan hengkang, meninggalkan jejak kaki yang mungkin takkan pernah bisa disamai oleh penyerang Liverpool mana pun di era modern.

Datang dengan label "pemain gagal" Chelsea seharga £34 juta pada 2017, Salah membungkam semua kritik dengan transformasi yang fenomenal. Ia tidak hanya mencetak gol; ia mendefinisikan ulang standar seorang penyerang sayap di Premier League.

Trident Maut

Bersama Sadio Mane dan Roberto Firmino, Salah membentuk trio lini serang paling mematikan di dunia. Kecepatan, kekuatan presisi, dan naluri "pembunuh" di depan gawang menjadi kunci sukses Liverpool merajai Inggris dan Eropa. Koleksi trofinya lengkap: dari Liga Champions hingga gelar Premier League yang dinanti selama 30 tahun.

Statistiknya pun mencengangkan. Dengan 281 kontribusi gol (189 gol, 92 assist), Salah memegang rekor kontribusi gol terbanyak untuk satu klub dalam sejarah Liga Primer Inggris, melampaui catatan Wayne Rooney di Manchester United.

Tahun Terakhir yang Penuh Emosi

Meski sempat terjadi ketegangan publik dengan manajer Arne Slot, musim terakhir Salah di Liverpool juga diwarnai momen mengharukan. Kematian rekan setimnya, Diogo Jota, dalam kecelakaan mobil bulan Juli lalu meninggalkan duka mendalam. Salah, yang terlihat menangis di depan publik Kop setelah memberikan penghormatan untuk Jota, menunjukkan sisi humanis di balik kegarangannya di lapangan.

Mengenai hubungannya dengan Slot yang sempat memanas pasca-insiden di Leeds, Salah pernah berujar tajam: "Saya merasa seolah 'dilempar ke bawah bus' oleh klub." Namun, perselisihan itu tampaknya mereda demi perpisahan yang layak bagi sang legenda.

Kini, dengan hanya beberapa laga tersisa, publik Anfield bersiap melepas pemain yang sejak hari pertamanya berjanji: "Saya akan memberikan 100% dan memberikan segalanya untuk klub. Saya senang berada di sini dan saya sangat ingin memenangkan sesuatu untuk klub ini."

Agen Salah, Ramy Abbas, menyatakan: "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu." Namun satu hal yang pasti, saat debu mulai reda, tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa Mohamed Salah adalah salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam kebesaran The Reds.

Salah telah memberikan segalanya, dan Liverpool telah memenangkan segalanya bersamanya.

(BBC/P-4)

