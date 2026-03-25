Badai Cedera Hantui Manchester United, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko Mundur dari Tugas Negara

DUA pilar lini depan Manchester United, Bryan Mbeumo dan Benjamin Sesko, terpaksa mengundurkan diri dari skuad timnas masing-masing pada jeda internasional Maret ini. Keduanya dikonfirmasi mengalami kendala fisik yang mengharuskan mereka kembali ke klub lebih awal untuk menjalani pemulihan.
Pihak klub mengonfirmasi bahwa Mbeumo telah meninggalkan kamp pelatihan timnas Kamerun. Penarikan diri ini disebut sebagai "tindakan pencegahan" setelah Mbeumo mengalami masalah kebugaran saat membela Setan Merah melawan Bournemouth, Jumat (20/3) lalu.
Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Mbeumo ditarik keluar pada menit ke-71. Akibat cedera ini, ia dipastikan absen memperkuat Kamerun dalam laga persahabatan melawan timnas Tiongkok dan timnas Australia.
Langkah serupa diambil penyerang timnas Slovenia, Benjamin Sesko. Pemain muda tersebut dilaporkan telah berjuang melawan masalah kebugaran yang tidak spesifik selama beberapa pekan terakhir.
Keputusan mundurnya Sesko dari skuad timnas Slovenia bertujuan agar sang pemain bisa pulih total demi membantu Manchester United mengakhiri sisa kompetisi Liga Primer Inggris dengan performa maksimal.
Dengan keputusan ini, Sesko akan melewatkan dua laga uji coba internasional saat Slovenia menghadapi timnas Hungaria dan timnas Montenegro.
Kehilangan dua penyerang utama sekaligus tentu menjadi perhatian serius bagi manajemen Manchester United dalam menjaga stabilitas tim.
Di tengah kabar buruk tersebut, manajer Michael Carrick mendapatkan sedikit angin segar. Bek sayap Noussair Mazraoui dilaporkan telah pulih dari sakit. Ia kini telah bergabung dengan timnas Maroko untuk menghadapi laga melawan timnas Ekuador dan timnas Paraguay.
Manchester United, saat ini, memiliki waktu istirahat tambahan selama satu pekan karena sudah tidak berkompetisi di Piala FA maupun kompetisi antarklub Eropa.
Jeda ini menjadi momentum krusial bagi Carrick untuk memfokuskan pemulihan pemain sebelum menghadapi jadwal padat di bulan April.
Pasukan Setan Merah dijadwalkan kembali merumput melawan Leeds United pada 13 April, yang kemudian disusul dengan laga berat melawan Chelsea dan Brentford. (Ant/Z-1)
