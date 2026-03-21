Thomas Tuchel Panggil 35 Pemain ke Timnas Inggris: Kobbie Mainoo Kembali

Gelandang Manchester United Kobbie Mainoo(AFP/Oli SCARFF)

PELATIH timnas Inggris, Thomas Tuchel, resmi mengumumkan daftar 35 pemain untuk melakoni laga uji coba melawan timnas Uruguay dan timnas Jepang pada akhir Maret 2026. Skuad ini menjadi seleksi terakhir bagi Tuchel sebelum menentukan komposisi final untuk Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Meksiko.

Kembalinya Nama-Nama Familiar

Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, kembali dipercaya memperkuat The Three Lions setelah menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Michael Carrick.

Selain Mainoo, Lewis Hall (Newcastle United) juga mendapatkan panggilan kembali setelah pulih dari cedera.

Kejutan muncul di lini depan dengan kembalinya penyerang Leeds United, Dominic Calvert-Lewin, yang telah absen dari timnas selama lima tahun.

Sementara itu, di lini belakang, Harry Maguire kembali masuk skuad setelah menepi dari tugas internasional selama lebih dari setahun.

Kejutan di Sektor Penjaga Gawang

Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah kiper Brighton & Hove Albion, Jason Steele. Pemanggilan ini merupakan penantian panjang bagi Steele, yang terakhir kali membela Inggris di level U-21 sekitar 13 tahun silam. Ia melengkapi daftar lima kiper yang dipanggil Tuchel kali ini.

Daftar Pemain yang Absen

Beberapa nama besar dipastikan absen dalam jeda internasional kali ini, di antaranya:

Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

Reece James (Chelsea) – akibat cedera

Ollie Watkins (Aston Villa)

Luke Shaw (Manchester United)

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

Persiapan Menuju Piala Dunia 2026

Inggris dijadwalkan menjamu Uruguay pada 27 Maret dan Jepang pada 31 Maret, dengan kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Wembley.

Setelah lolos sempurna di babak kualifikasi dengan menyapu bersih delapan kemenangan, Inggris kini menatap persaingan di Grup L Piala Dunia 2026 bersama Kroasia, Ghana, dan Panama.

Sebelum turnamen dimulai, mereka masih memiliki agenda uji coba tambahan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida pada Juni mendatang.

Daftar Lengkap Skuad Timnas Inggris:

Kiper: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford, Aaron Ramsdale, Jason Steele.

Bek: Dan Burn, Marc Guehi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Harry Maguire, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones, Fikayo Tomori.

Gelandang: Elliot Anderson, Jude Bellingham, James Garner, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers, Adam Wharton.

Penyerang: Jarrod Bowen, Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Phil Foden, Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Cole Palmer, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Dominic Solanke. (Ant/Z-1)