Harry Maguire Dipanggil Lagi, Tuchel Uji Skuad Inggris Jelang Piala Dunia

Harry Maguire(Glyn KIRK / AFP)

BEK senior Harry Maguire kembali mendapat tempat di tim nasional Inggris. Pelatih Thomas Tuchel memasukkan nama Maguire dalam skuad besar berisi 35 pemain untuk laga uji coba melawan Uruguay dan Jepang menjelang Piala Dunia 2026.

Selain Maguire, gelandang muda Kobbie Mainoo juga kembali dipanggil. Keduanya terakhir kali memperkuat Inggris pada September 2024 dan kini kembali dilirik setelah performa impresif bersama Manchester United yang tengah menanjak hingga menempati posisi ketiga Liga Inggris.

Maguire, yang telah mengoleksi 64 caps, berpeluang menambah jam terbangnya di level internasional. Sementara Mainoo, yang tampil di final Euro 2024, kembali masuk dalam rencana tim. Tuchel menilai kontribusi keduanya di klub menjadi alasan utama pemanggilan.

“Manchester United menunjukkan performa luar biasa sejak dilatih Michael Carrick, dan Harry serta Kobbie punya peran penting dalam itu,” ujarnya.

Tuchel juga menegaskan pemusatan latihan kali ini menjadi momen krusial bagi pemain untuk mengamankan tempat di skuad utama menuju turnamen besar.

“Ini kesempatan terakhir untuk menunjukkan kemampuan dan bersaing mendapatkan tempat. Karena itu, kami membagi skuad dalam dua fase,” kata Tuchel.

Selain dua nama tersebut, sejumlah pemain juga kembali dipanggil, termasuk penyerang Dominic Calvert-Lewin. Gelandang James Garner bahkan mendapat panggilan perdana.

Di sisi lain, beberapa nama justru absen, seperti Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw, dan Ollie Watkins. Meski demikian, Jude Bellingham tetap masuk daftar walau belum bermain sejak awal Februari akibat cedera hamstring.

Tuchel juga memberi kesempatan debut kepada bek Lewis Hall, yang menjadi salah satu wajah baru sejak ia mengambil alih kursi pelatih.

Sejumlah pemain utama seperti Harry Kane, Declan Rice, dan Bukayo Saka dijadwalkan baru bergabung untuk laga kedua melawan Jepang setelah absen pada uji coba kontra Uruguay di Wembley.

Skuad Timnas Inggris

Kiper: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton)

Bek: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan)

Tengah: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

Depan: Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Muenchen), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham) (AFP)