Iran Lobi FIFA Minta Laga Piala Dunia 2026 Dipindah Sepenuhnya ke Meksiko

Ilustrasi Piala Dunia 2026.

FEDERASI sepak bola Iran tengah berupaya memindahkan lokasi pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan keamanan akibat konflik Timur Tengah.

Kedutaan Besar Iran di Meksiko menyatakan negosiasi dengan FIFA sedang berlangsung. Kekhawatiran utama berkaitan dengan jaminan keamanan bagi tim nasional Iran jika harus bertanding di wilayah Amerika Serikat.

Ketua Federasi Sepak Bola Iran Mehdi Taj menegaskan timnya tidak akan mengambil risiko. Ia menambahkan pihaknya kini berupaya agar seluruh pertandingan Iran di Piala Dunia dapat digelar di Meksiko.

“Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan tidak bisa menjamin keamanan tim nasional Iran, maka kami tentu tidak akan datang ke Amerika,” ujarnya.

“Kami sedang bernegosiasi dengan FIFA untuk memindahkan laga Iran ke Meksiko,” katanya.

Sedianya, Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles sebelum bertemu Mesir di Seattle. Sementara itu, markas tim selama turnamen direncanakan berada di Tucson, Arizona.

Duta Besar Iran untuk Meksiko Abolfazl Pasandideh mengkritik pemerintah Amerika Serikat terkait persoalan teknis jelang turnamen. Ia menyoroti kurangnya kerja sama dalam penerbitan visa serta dukungan logistik bagi delegasi Iran.

“Kami juga telah mengusulkan kepada FIFA agar pertandingan Iran dipindahkan dari Amerika Serikat ke Meksiko,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Hingga kini, FIFA belum memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. Iran sebelumnya sempat memberi sinyal mundur namun situasi semakin memanas setelah pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut tim Iran tetap diterima tetapi tidak menjamin keselamatan mereka.

Komentar tersebut memicu reaksi keras dari Iran. Pihak Iran menegaskan tidak ada pihak yang berhak menghalangi keikutsertaan timnas mereka di Piala Dunia. (H-3)