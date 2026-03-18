Finalissima Batal, Timnas Argentina Tantang Timnas Guatemala di Laga Uji Coba

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TIMNAS Argentina secara resmi mengumumkan perubahan agenda besar dalam kalender pertandingan internasional mereka. Setelah laga bergengsi Finalissima 2026 melawan timnas Spanyol resmi dibatalkan, Albiceleste tersebut dipastikan akan menghadapi timnas Guatemala dalam laga uji coba yang dijadwalkan pada Selasa (31/3) mendatang.
Keputusan ini diambil menyusul pembatalan duel antara juara Copa America 2024 dan juara Euro 2024 yang semula akan digelar di Doha, Qatar, pada 27 Maret.
Alasan utama pembatalan tersebut adalah faktor keamanan. Situasi di kawasan Teluk dilaporkan memanas akibat dampak serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran, yang memaksa sejumlah agenda olahraga internasional di wilayah tersebut harus ditangguhkan demi keselamatan pemain dan ofisial.
Alih-alih mencari lokasi netral baru di luar negeri, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) memilih untuk memulangkan skuad asuhan Lionel Scaloni ke Argentina.
Langkah ini diambil agar Lionel Messi dan kawan-kawan dapat menjalani pemusatan latihan di hadapan pendukung sendiri sekaligus menjaga ritme kompetisi menjelang putaran final Piala Dunia 2026.
Dalam pernyataan resminya yang dirilis pada Rabu (18/3), AFA mengonfirmasi rencana kembalinya timnas ke publik domestik:
“Sampai jumpa di Argentina! Menyusul pembatalan Finalissima, skuad Lionel Scaloni akan kembali ke negara ini untuk menjalani sepekan latihan intensif dan memainkan laga uji coba pada Selasa, 31 Maret melawan timnas Guatemala,” ungkap AFA
Pertandingan melawan Guatemala ini bukan sekadar laga persahabatan biasa. Bagi Scaloni, ini merupakan bagian krusial dari persiapan matang sebelum terjun ke Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Kanada pada Juni hingga Juli mendatang.
Hingga saat ini, AFA masih merampungkan detail teknis terkait pertandingan tersebut.
Pihak federasi dikabarkan akan segera mengumumkan daftar pemain yang dipanggil ke dalam skuad, serta menentukan stadion mana yang akan menjadi saksi pertemuan Argentina kontra Guatemala tersebut.
Meskipun publik sepak bola dunia harus kecewa karena gagal menyaksikan duel akbar melawan Spanyol, kembalinya timnas Argentina ke tanah air diprediksi akan disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat Argentina yang ingin memberikan dukungan langsung sebelum tim berangkat ke Piala Dunia 2026. (Ant/Z-1)
