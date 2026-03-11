Konflik Timur Tengah Memanas, Finalissima 2026 Terancam Pindah ke Eropa

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
RENCANA penyelenggaraan laga bergengsi Finalissima 2026, yang mempertemukan Timnas Spanyol dan Timnas Argentina, kini berada di ambang ketidakpastian.
Pertandingan yang mempertemukan juara Piala Eropa dan juara Copa America tersebut berpotensi besar dipindahkan dari Qatar ke Eropa akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Situasi keamanan di kawasan tersebut memburuk menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dampaknya, otoritas Qatar memutuskan untuk menunda seluruh turnamen dan pertandingan sepak bola di wilayah mereka demi alasan keselamatan.
Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF), Rafael Louzan, mengungkapkan bahwa keputusan final mengenai lokasi pertandingan akan segera diambil. Mengingat tenggat waktu yang kian mepet, koordinasi intensif terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
“Sepertinya akan sangat sulit bagi pertandingan itu untuk dimainkan di Doha. Dalam 48 jam ke depan kami berharap keputusan sudah diambil. Kemungkinan besar akan dipindahkan ke Eropa karena mayoritas pemain berada di sana. Itu akan menjadi solusi yang paling masuk akal,” ujar Rafael Louzan sebagaimana dikutip dari ESPN, Selasa (10/3).
Semula, Stadion Lusail di Doha dijadwalkan menjadi panggung duel megah ini pada 27 Maret mendatang. Namun, memindahkan laga ke Eropa dinilai sebagai langkah yang paling logis secara teknis.
Hal ini didasari fakta bahwa sebagian besar pilar timnas Spanyol maupun timnas Argentina saat ini berkompetisi di klub-klub elite Eropa, sehingga mobilisasi pemain akan jauh lebih efisien.
Meski demikian, proses pemindahan ini tidaklah sederhana. Louzan menekankan adanya keterikatan kontrak dan kesepakatan komersial yang kompleks antara UEFA, CONMEBOL, serta perusahaan promotor.
Paket kerja sama ini mencakup enam pertandingan di Doha, termasuk laga antara Mesir vs Spanyol, Arab Saudi vs Serbia, hingga pertemuan Argentina vs Qatar yang dijadwalkan pada akhir Maret.
“Ada banyak hal yang dipertaruhkan. Kesepakatan Finalissima ini merupakan kerja sama antara UEFA dan CONMEBOL melalui sebuah perusahaan promotor yang telah mengontrak enam pertandingan di Doha,” jelas Louzan.
Di luar urusan teknis lapangan, Louzan juga menyampaikan rasa simpati dan solidaritasnya terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah yang saat ini terdampak situasi geopolitik.
“Kami harus menunjukkan solidaritas kepada negara-negara seperti Qatar dan Arab Saudi. Kami memang menghadapi masalah, tetapi mereka juga mengalami hal yang sama,” tuturnya menutup pernyataan.
Hingga saat ini, UEFA dan CONMEBOL bersama panitia penyelenggara lokal terus memantau perkembangan situasi secara saksama sebelum merilis pernyataan resmi mengenai status pertandingan dan lokasi pengganti yang definitif. (Ant/Z-1)
Di usia 33 tahun, delapan bulan, dan 30 hari, Lucy Bronze adalah pemain tertua timnas Inggris di Piala Eropa Putri 2025 dan bermain 598 menit sepanjang Piala Eropa Putri.
Kemenangan di Piala Eropa Putri ini menegaskan dominasi timnas Inggris di kancah sepak bola putri Eropa, sekaligus menambah koleksi gelar mereka menjadi dua kali berturut-turut.
Kemenangan ini menandai sejarah bagi timnas Inggris sebagai tim kedua setelah Jerman yang mampu menjuarai Piala Eropa Putri secara beruntun (2022 dan 2025).
Gol Aitana Bonmati di babak tambahan waktu mengantarkan timnas Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas timnas Jerman di semifinal Piala Eropa Putri 2025, Kamis (24/7) dini hari WIB.
Chloe Kelly mencetak gol penentu kemenangan timnas Inggris pada menit ke-119, menyambar bola muntah hanya setelah kiper Italia Laura Giuliani berhasil menyelamatkan tendangan penaltinya.
Dikutip dari laman resmi Google, kompetisi sepak bola Copa America dan UEFA European Championship memimpin penelusuran tren teratas secara global.
Kiper Argentina itu akan bertahan di Villa Park hingga 2029.
Pelatih Inter Miami (klub yang dibela Messi saat ini) Gerardo Martino mengaku masih belum tahu kapan Messi akan kembali bugar sepenuhnya.
Timnas Indonesia naik satu peringkat meski tidak menjalani pertandingan yang masuk dalam kalender FIFA disebabkan pergerakan peringkat selepas Euro 2024 dan Copa America.
Inter Miami yang tidak diperkuat Lionel Messi berhasil meraih kemenangan 3-1 atas Toronto FC pada laga lanjutan MLS 2024 di Stadion Chase, Florida, Kamis (18/7).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved