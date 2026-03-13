Cara Setting TV Digital agar Bisa Nonton Piala Dunia 2026 Gratis!

Headline
ANTUSIASME masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 semakin memuncak. Sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia, TVRI mengajak masyarakat untuk memastikan kesiapan perangkat televisi guna menikmati setiap momen dari 104 pertandingan yang akan tersaji.
Seluruh rangkaian pertandingan akan disiarkan secara cuma-cuma melalui siaran terestrial (Free-to-Air) di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Hal ini merupakan komitmen lembaga penyiaran publik tersebut untuk menjangkau pemirsa hingga ke pelosok negeri.
Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Meksiko vs Afrika Selatan di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko City, pada 11 Juni 2026 waktu setempat (12 Juni pukul 02.00 WIB).
Ketua Tim Pelaksana Humas & Protokol TVRI, Roosita Dewi Soeroso, mengimbau masyarakat untuk melakukan optimasi perangkat sejak dini. Berikut adalah langkah-langkah teknisnya:
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|Meksiko vs Afrika Selatan
|Lokasi
|Estadio Azteca, Meksiko City
|Waktu Kick-off
|12 Juni 2026, 02.00 WIB
|Saluran
|TVRI Nasional / TVRI Sport
Dengan melakukan pengaturan lebih awal, Anda tidak perlu khawatir kehilangan momen bersejarah saat 48 negara bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. (Z-10)
