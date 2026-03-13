Cara Setting TV Digital agar Bisa Nonton Piala Dunia 2026 Gratis!

Cara akses siaran TVRI Nasional dan TVRI Sport untuk nonton Piala Dunia 2026 secara gratis.(Freepik)

ANTUSIASME masyarakat menyambut Piala Dunia 2026 semakin memuncak. Sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia, TVRI mengajak masyarakat untuk memastikan kesiapan perangkat televisi guna menikmati setiap momen dari 104 pertandingan yang akan tersaji.

Seluruh rangkaian pertandingan akan disiarkan secara cuma-cuma melalui siaran terestrial (Free-to-Air) di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Hal ini merupakan komitmen lembaga penyiaran publik tersebut untuk menjangkau pemirsa hingga ke pelosok negeri.

Laga pembuka Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Meksiko vs Afrika Selatan di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko City, pada 11 Juni 2026 waktu setempat (12 Juni pukul 02.00 WIB).

Cara Setting TV Digital untuk Piala Dunia 2026

Ketua Tim Pelaksana Humas & Protokol TVRI, Roosita Dewi Soeroso, mengimbau masyarakat untuk melakukan optimasi perangkat sejak dini. Berikut adalah langkah-langkah teknisnya:

Cek Antena: Pastikan antena UHF dalam kondisi baik dan mengarah ke pemancar TVRI terdekat. Gunakan STB (Untuk TV Analog): Hubungkan Set Top Box DVB-T2 ke TV analog Anda menggunakan kabel HDMI atau RCA. Input & Kode Pos: Masukkan kode pos domisili Anda pada menu pengaturan awal untuk mensinkronkan frekuensi lokal. Aktifkan Fitur LCN: Gunakan fitur Logical Channel Number agar urutan kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport tersusun otomatis. Auto Scan: Lakukan pencarian otomatis hingga 100% untuk memastikan seluruh kanal digital tertangkap dengan sempurna.

Data Pertandingan Pembuka

Detail Keterangan Pertandingan Meksiko vs Afrika Selatan Lokasi Estadio Azteca, Meksiko City Waktu Kick-off 12 Juni 2026, 02.00 WIB Saluran TVRI Nasional / TVRI Sport

Dengan melakukan pengaturan lebih awal, Anda tidak perlu khawatir kehilangan momen bersejarah saat 48 negara bertarung memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. (Z-10)