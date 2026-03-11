Kyle Walker Putuskan Pensiun dari Timnas Inggris

Bek timnas Inggris Kyle Walker(AFP/Paul ELLIS)

BEK veteran Inggris, Kyle Walker, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional dengan efek segera.

Pemain berusia 35 tahun yang kini membela Burnley tersebut memutuskan untuk menyudahi karier panjangnya bersama The Three Lions setelah mengabdi selama 14 tahun.

Keputusan ini menandai berakhirnya era salah satu bek sayap paling konsisten yang pernah dimiliki Inggris. Walker mencatatkan penampilan terakhirnya dalam laga persahabatan melawan timnas Senegal di City Ground pada Juni 2025.

Sejak debutnya melawan Spanyol pada November 2011, mantan pemain Sheffield United, Tottenham Hotspur, dan Manchester City ini telah mengoleksi 96 caps.

Perjalanan yang Bersejarah

Walker menggambarkan karier internasionalnya sebagai "perjalanan yang luar biasa" (whirlwind of a journey).

Sepanjang kariernya, ia menjadi pilar utama dalam skuat asuhan Sir Gareth Southgate, membantu Inggris mencapai final Kejuaraan Eropa berturut-turut pada edisi 2021 dan 2024.

Secara total, Walker telah tampil di lima turnamen mayor, termasuk Piala Dunia 2018 dan 2022, serta Euro 2016, 2021, dan 2024.

Dedikasinya diakui secara internasional dengan terpilihnya ia masuk dalam Tim Terbaik Turnamen UEFA pada dua edisi Euro terakhir, saat ia juga menjabat sebagai wakil kapten tim nasional.

"Saya sedih harus mengambil keputusan ini, tetapi saya juga sangat bangga dengan apa yang telah saya capai bersama Inggris," ujar Walker dalam pernyataan resminya. "Hari ini adalah saat di mana semua itu berakhir. Adalah hal yang baik bagi saya untuk memiliki sedikit penutup (closure) bagi karier saya di panggung internasional."

Perubahan Budaya dan Warisan

Selain aspek teknis di lapangan, Walker menekankan bahwa kontribusi generasinya lebih dari sekadar statistik.

Bersama rekan-rekannya, ia berusaha mengubah tekanan mental yang sering menyelimuti pemain Inggris saat mengenakan seragam tim nasional.

"Kami telah mencoba mengubah cara orang memandang sepak bola Inggris," tambahnya. "Kami mencoba mengubah cara media memandang sepak bola dan mencoba menghilangkan sedikit tekanan yang Anda rasakan saat bermain untuk Inggris."

Meskipun ia mengakui bahwa tekanan adalah bagian alami dari membela negara, Walker percaya bahwa beban tersebut harus dipikul dengan rasa syukur.

"Tentu saja, menurut saya harus ada tekanan saat bermain untuk negara Anda, tetapi kita semua harus memikulnya karena kitalah orang-orang terpilih yang cukup beruntung bisa mengenakan seragam itu dan mewakili negara."

Akhir Sebuah Era

Keputusan pensiun ini muncul setelah Walker tidak masuk dalam daftar skuat terbaru pilihan manajer timnas Inggris saat ini, Thomas Tuchel.

Meskipun hanya mencetak satu gol internasional, yakni saat melawan Ukraina pada September 2023, peran Walker sebagai bek dengan kecepatan tinggi dan kedisiplinan taktik tetap tak tergantikan selama lebih dari satu dekade.

Kini, Walker memilih untuk fokus sepenuhnya pada karier klub di Burnley dan meninggalkan warisan positif bagi generasi penerus di St. George's Park.

Baginya, tugas internasional telah selesai dan sebagaimana pernyataannya, "buku itu kini telah tertutup." (bbc/Z-1)