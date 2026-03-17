Perburuan Elliot Anderson: Setan Merah vs Die Roten

Gelandang Nottingham Forest Elliot Anderson(AFP/OLI SCARFF )

PANGGUNG bursa transfer musim panas 2026 mulai memanas dengan munculnya nama Elliot Anderson sebagai komoditas paling dicari. Gelandang andalan Nottingham Forest tersebut kini menjadi pusat pusaran transfer yang melibatkan dua raksasa Eropa: Manchester United dan Bayern Muenchen.

Penampilan impresif Anderson bersama The Tricky Trees sepanjang musim 2025/2026 telah menempatkannya sebagai salah satu gelandang kreatif terbaik di Liga Primer Inggris. Manchester United, di bawah arahan Michael Carrick, melihat pemain berusia 23 tahun ini sebagai suksesor ideal bagi Bruno Fernandes atau Casemiro yang mulai memasuki masa senja karier mereka.

Statistik Kunci Elliot Anderson (Musim 2025/2026)

Berdasarkan data performa terbaru hingga Maret 2026, Anderson menunjukkan angka yang sangat kompetitif bagi pemain di posisinya, terutama dalam hal kreasi peluang dan daya jelajah di lapangan.

Kategori Statistik Detail Performa Pertandingan (Semua Kompetisi) 37 Gol 4 Assist 6 Akurasi Operan 85.9% Rating Rata-rata (FotMob) 7.49

Bayern Muenchen Incar Talenta Inggris

Langkah Setan Merah untuk mengamankan jasa Anderson dipastikan tidak akan mudah. Raksasa Jerman, Bayern Muenchen, dilaporkan telah mengirim pemandu bakat mereka dalam beberapa pertandingan terakhir Forest di City Ground, Nottingham. Pelatih Bayern Vincent Kom[any melihat Anderson sebagai profil yang sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka yang membutuhkan regenerasi.

Fleksibilitas menjadi nilai jual utama Anderson. Selain fasih bermain sebagai gelandang nomor 8, ia juga mampu beroperasi melebar sebagai inverted winger. Kemampuan inilah yang membuat Bayern siap bersaing secara finansial dengan klub-klub kaya Liga Primer Inggris.

Informasi Transfer: Nottingham Forest dikabarkan mematok harga sebesar £90 juta atau setara dengan Rp1,8 Triliun bagi siapa pun yang ingin memboyong Anderson sebelum kontraknya berakhir pada 2029.

Saga transfer ini diprediksi akan mencapai puncaknya menjelang pembukaan jendela transfer musim panas pada Juli 2026 mendatang. Keberhasilan Nottingham Forest menembus babak gugur Liga Europa musim ini turut mendongkrak nilai pasar sang pemain di mata klub-klub elit Eropa.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.