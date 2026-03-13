Nottingham Forest vs Midtjylland, Gol Tunggal Cho Gue-sung Pastikan Kemenangan Ulvene

Penyerang Midtjylland Cho Gue-sung melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Nottingham Forest di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.(AFP/Oli SCARFF)

NOTTINGHAM Forest harus menerima kenyataan pahit setelah ditaklukkan FC Midtjylland dengan skor tipis 0-1 dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Europa di Stadion City Ground, Jumat (13/3) dini hari WIB. Gol tunggal Cho Gue-sung di sepuluh menit terakhir pertandingan menjadi pembeda dalam laga yang didominasi oleh tuan rumah tersebut.

Tampil di depan publik sendiri, The Tricky Trees langsung mengambil inisiatif serangan. Skuad asuhan Vitor Pereira menciptakan banyak peluang melalui Omari Hutchinson dan Morgan Gibbs-White. Namun, penampilan apik kiper Midtjylland, Elias Olafsson, membuat gawang tim tamu tetap perawan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri akibat hujan deras. Forest terus berupaya membongkar pertahanan lawan, namun penyelesaian akhir yang buruk menjadi kendala utama. Tim tamu yang bermain lebih sabar justru berhasil mencuri gol pada menit ke-80.

Ousmane Diao melepaskan umpan silang terukur yang disambut dengan sundulan mematikan oleh Cho Gue-sung. Penyerang asal Korea Selatan itu berhasil menempatkan bola ke sudut yang sulit dijangkau Matz Sels, sekaligus membungkam ribuan pendukung tuan rumah.

Statistik Pertandingan Penguasaan Bola 54% - 46% Total Tembakan 23 - 7 Shots on Target 7 - 3 Pencetak Gol Cho Gue-sung (80')

Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Nottingham Forest yang belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Sebaliknya, kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Midtjylland yang akan berganti status menjadi tuan rumah pada leg kedua yang dijadwalkan berlangsung Kamis depan di Denmark.

Susunan Pemain:

Nottingham Forest: Sels (GK); Murillo, Milenkovic, Morato (Williams 46'); Aina (Bakwa 82'), Dominguez (Sangare 69'), Anderson, Hudson-Odoi; Gibbs-White, Hutchinson, Igor Jesus (Lucca 69').

FC Midtjylland: Olafsson (GK); Erlic, Bech, Diao; Mbabu (Lee 59'), Billing, Castillo (Byskov 46'), Bak; Simsir (Uhre 57'), Brumado (Cho 57'), Osorio.

