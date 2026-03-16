Manchester United vs Aston Villa, Bruno Fernandes Cetak Rekor Assist saat Setan Merah Hajar The Villans

Penyerang Manchester United Benjamin Sesko (kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Aston Villa di laga Liga Primer Inggris.(AFP/OLI SCARFF )

MANCHESTER United memetik kemenangan krusial dalam perburuan jatah Liga Champions setelah mengalahkan pesaing terdekat mereka, Aston Villa, dengan skor 3-1. Laga pekan ke-30 Liga Primer Inggris yang berlangsung di Old Trafford pada Minggu (15/3/2026) ini menjadi panggung bagi kapten Bruno Fernandes yang mencatatkan rekor assist baru bagi klub.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Michael Carrick kokoh di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 54 poin, unggul tiga angka dari Aston Villa yang tertahan di peringkat keempat.

Jalannya Pertandingan: Babak Kedua yang Meledak

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, intensitas pertandingan meningkat tajam di paruh kedua. Manchester United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-53. Berawal dari sepak pojok akurat Bruno Fernandes, Casemiro berhasil melepaskan diri dari kawalan dan menyundul bola ke pojok gawang Emiliano Martinez.

Baca juga : Aston Villa Kejar 10 Kemenangan Beruntun Lawan Manchester United

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Aston Villa memberikan respon cepat pada menit ke-64 melalui Ross Barkley. Gelandang asal Inggris tersebut memanfaatkan ruang kosong di kotak penalti untuk melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihalau kiper Senne Lammens. Skor berubah menjadi 1-1.

Momentum Matheus Cunha dan Benjamin Sesko

United kembali memimpin pada menit ke-71. Bruno Fernandes lagi-lagi menjadi aktor intelektual dengan umpan terobosan visioner yang membelah pertahanan Villa. Matheus Cunha yang menerima bola dengan tenang menaklukkan Martinez dalam situasi satu lawan satu.

Gol ini sekaligus menandai assist ke-16 Fernandes di Liga Primer Inggris musim ini, melampaui rekor David Beckham (15 assist) dalam satu musim kompetisi untuk Setan Merah. Selain itu, Fernandes kini telah mencatatkan total 100 assist di semua kompetisi untuk Manchester United.

Baca juga : Manchester United vs Aston Villa, Setan Merah Menang di Laga Pamungkas Liga Primer Inggris

Pemain pengganti Benjamin Sesko akhirnya mengunci kemenangan United pada menit ke-81. Memanfaatkan serangan balik cepat, penyerang muda tersebut melepaskan tembakan keras dari tengah kotak penalti yang memastikan skor menjadi 3-1 hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Kunci Pertandingan Statistik Manchester United Aston Villa Skor Akhir 3 1 Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 14 10 Tembakan ke Gawang 6 4

Susunan Pemain

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Matheus Cunha; Bryan Mbeumo (Sesko 73').

Pelatih: Michael Carrick.

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Bogarde, Konsa, Mings, Maatsen; Amadou Onana, Ross Barkley; Bailey, McGinn, Rogers; Ollie Watkins.

Pelatih: Unai Emery.

Lokasi Pertandingan: Stadion Old Trafford, Manchester.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.