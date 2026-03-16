Nottingham Forest vs Fulham: Skor Kacamata di City Ground, Tricky Trees Keluar dari Zona Merah

Laga Liga Primer Inggris antara Nottingham Forest dan Fulham(X @NFFC)

NOTTINGHAM Forest berhasil merangkak keluar dari zona degradasi Liga Primer Inggris meski hanya bermain imbang 0-0 melawan Fulham di City Ground, Minggu (15/3/2026). Hasil ini menjadi poin krusial bagi skuad asuhan Vitor Pereira dalam upaya mereka bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Forest tampil agresif sejak awal laga. Peluang emas pertama datang dari bek sayap Ola Aina. Pemain internasional Nigeria tersebut melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti yang sayangnya hanya membentur mistar gawang Fulham yang dikawal Bernd Leno.

Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan meningkat. Pada menit ke-63, publik tuan rumah sempat bersorak saat pemain pengganti Dan Ndoye berhasil menyarangkan bola ke gawang Fulham. Namun, setelah melalui tinjauan Video Assistant Referee (VAR), gol tersebut dianulir karena Ndoye terjebak posisi offside yang sangat tipis.

Fulham asuhan Marco Silva juga sempat menebar ancaman lewat skema serangan balik. Rodrigo Muniz yang masuk di babak kedua hampir mencuri gol, namun upayanya berhasil diblok oleh barisan pertahanan Forest yang tampil solid. Hingga laga usai, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim.

Statistik Pertandingan

Aspek Nottingham Forest Fulham Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 12 9 Tembakan ke Gawang 2 0 Pelanggaran 11 10

Dengan hasil ini, Nottingham Forest kini mengoleksi 29 poin dan berhak duduk di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul selisih gol dari West Ham United yang turun ke zona degradasi. Sementara itu, Fulham tetap tertahan di papan tengah klasemen Liga Primer Inggris.

Susunan Pemain Utama

Nottingham Forest: Sels; Aina, Murillo, Milenkovic, Williams; Sangare, Anderson; Dominguez, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; King, Bobb, Wilson; Jimenez.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.