Preview Fulham vs Southampton: Ambisi The Cottagers di Piala FA 2026

Fulham vs Southampton(MI/AI)

FULHAM akan menjamu Southampton dalam laga putaran kelima Piala FA 2025/2026 di Stadion Craven Cottage pada Minggu (8/3) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah mengincar tiket ke babak perempat final.

Kondisi Tim dan Kabar Pemain

Tuan rumah Fulham berusaha memulihkan momentum setelah kekalahan tipis dari West Ham di Liga Primer. Pelatih Marco Silva menghadapi kendala cedera pada winger andalannya, Harry Wilson, yang mengalami masalah pergelangan kaki. Jika Wilson absen, Samuel Chukwueze diprediksi akan mengisi pos sayap kanan sejak menit pertama.

Sementara itu, Southampton datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meskipun berkompetisi di Championship, The Saints asuhan Tonda Eckert belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir. Mereka memiliki catatan pertahanan yang solid saat bertandang ke London Barat, dengan lima clean sheet dari tujuh kunjungan terakhir ke Craven Cottage.

Info Pertandingan Stadion: Craven Cottage, London

Craven Cottage, London Waktu: Minggu, 8 Maret 2026 | 19.00 WIB

Minggu, 8 Maret 2026 | 19.00 WIB Wasit: Akan Diumumkan

Prediksi Susunan Pemain

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Iwobi, Berge; Bobb, Smith Rowe, Chukwueze; Muniz.

Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Charles, Bragg; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.

Statistik dan Head to Head (H2H)

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Fulham mendominasi dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan milik Southampton.

Tanggal Pertandingan Skor 26/04/2025 Fulham vs Southampton 1-2 22/12/2024 Southampton vs Fulham 0-0 13/05/2023 Southampton vs Fulham 0-2

Fakta Menarik:

Southampton tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir (7 Menang, 2 Imbang).

Fulham gagal mencetak clean sheet dalam 13 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.

Southampton mencetak rata-rata 2,8 gol dalam lima laga terakhir mereka.

Prediksi Skor

Melihat perbedaan kasta namun mempertimbangkan performa impresif Southampton, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Fulham diunggulkan karena faktor tuan rumah dan kualitas individu pemain Liga Primer. Prediksi skor: Fulham 2-1 Southampton.



People Also Ask (FAQ)

Apakah pertandingan ini akan ada tayangan ulang jika seri?

Sesuai aturan terbaru Piala FA, mulai putaran kelima tidak ada lagi sistem laga ulang (replay). Jika skor imbang setelah 90 menit, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti jika diperlukan.

Siapa pencetak gol terbanyak Fulham musim ini?

Harry Wilson memimpin daftar pencetak gol Fulham dengan 9 gol di semua kompetisi, diikuti oleh Rodrigo Muniz.



