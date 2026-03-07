Preview Fulham vs Southampton: Ambisi The Cottagers di Piala FA 2026

Headline
FULHAM akan menjamu Southampton dalam laga putaran kelima Piala FA 2025/2026 di Stadion Craven Cottage pada Minggu (8/3) pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini menjadi krusial bagi kedua tim yang tengah mengincar tiket ke babak perempat final.
Tuan rumah Fulham berusaha memulihkan momentum setelah kekalahan tipis dari West Ham di Liga Primer. Pelatih Marco Silva menghadapi kendala cedera pada winger andalannya, Harry Wilson, yang mengalami masalah pergelangan kaki. Jika Wilson absen, Samuel Chukwueze diprediksi akan mengisi pos sayap kanan sejak menit pertama.
Sementara itu, Southampton datang dengan kepercayaan diri tinggi. Meskipun berkompetisi di Championship, The Saints asuhan Tonda Eckert belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir. Mereka memiliki catatan pertahanan yang solid saat bertandang ke London Barat, dengan lima clean sheet dari tujuh kunjungan terakhir ke Craven Cottage.
Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Diop, Bassey, Robinson; Iwobi, Berge; Bobb, Smith Rowe, Chukwueze; Muniz.
Southampton (4-2-3-1): Peretz; Bree, Harwood-Bellis, Stephens, Manning; Charles, Bragg; Matsuki, Azaz, Scienza; Larin.
Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Fulham mendominasi dengan tiga kemenangan, berbanding satu kemenangan milik Southampton.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|26/04/2025
|Fulham vs Southampton
|1-2
|22/12/2024
|Southampton vs Fulham
|0-0
|13/05/2023
|Southampton vs Fulham
|0-2
Melihat perbedaan kasta namun mempertimbangkan performa impresif Southampton, laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Fulham diunggulkan karena faktor tuan rumah dan kualitas individu pemain Liga Primer. Prediksi skor: Fulham 2-1 Southampton.
Sesuai aturan terbaru Piala FA, mulai putaran kelima tidak ada lagi sistem laga ulang (replay). Jika skor imbang setelah 90 menit, pertandingan akan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti jika diperlukan.
Harry Wilson memimpin daftar pencetak gol Fulham dengan 9 gol di semua kompetisi, diikuti oleh Rodrigo Muniz.
