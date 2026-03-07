Preview Port Vale vs Sunderland: Ujian Kedalaman Skuad The Black Cats di Vale Park

Port Vale vs Sunderland(MI/AI)

Sunderland akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke markas Port Vale di putaran kelima Piala FA 2026 pada Minggu (8/3). Meski terpaut kasta kompetisi yang jauh, The Black Cats harus waspada mengingat kondisi skuad mereka yang sedang krisis pemain.

Krisis Pemain Sunderland

Pelatih Sunderland, Régis Le Bris, dipusingkan dengan absennya 10 pemain pilar. Trai Hume dan Noah Sadiki dipastikan absen karena suspensi kartu kuning. Sementara itu, daftar cedera semakin panjang setelah kiper Robin Roefs dan pemain sayap Bertrand Traoré menyusul Brian Brobbey serta Nordi Mukiele ke ruang perawatan.

“Grup kami akan kecil untuk laga nanti, tapi kami tetap ingin tampil kuat. Penting bagi klub dan fans untuk terus melaju di kompetisi ini,” ujar Le Bris dalam konferensi pers jelang laga.

Momen Bersejarah Port Vale

Bagi Port Vale, laga ini adalah kesempatan emas untuk mencetak sejarah. Tim asuhan Jon Brady ini pertama kalinya menginjakkan kaki di putaran kelima sejak 1996. Meski terpuruk di dasar klasemen League One, kemenangan atas Bristol City di babak sebelumnya membuktikan bahwa mereka memiliki mentalitas "pembunuh raksasa" di turnamen ini.

Data Pertandingan

Detail Informasi Waktu Kick-off Minggu, 8 Maret 2026, 20.30 WIB Stadion Vale Park, Stoke-on-Trent Wasit TBA (VAR tersedia)

Prediksi Skor

Melihat kedalaman skuad, Sunderland tetap diunggulkan meski harus menurunkan pemain pelapis di beberapa posisi. Granit Xhaka diprediksi akan menjadi jenderal lapangan tengah untuk menjaga stabilitas tim tamu. Port Vale kemungkinan akan bermain defensif dan mengandalkan serangan balik lewat Ben Waine.

Prediksi Skor: Port Vale 0-1 Sunderland.

Checklist Persiapan Nonton: Cek ketersediaan siaran langsung di platform streaming resmi.

Pantau update susunan pemain 60 menit sebelum kick-off.

Waspadai potensi kejutan dari tim tuan rumah di lapangan Vale Park yang dikenal sulit bagi tim tamu.

