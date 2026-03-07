Preview Leeds United vs Norwich City: Menguji Taji The Whites di Tengah Ancaman Giant Killing

Leeds United vs Norwich City(MI/AI)

PUTARAN kelima Piala FA 2025/2026 akan menyajikan duel menarik di Elland Road saat Leeds United menjamu Norwich City pada Minggu (8/3) malam WIB. Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiket perempat final, melainkan ujian konsistensi bagi tuan rumah yang tengah limbung di kompetisi domestik.

Kondisi Tim: Leeds Terluka, Norwich Membara

Leeds United memasuki laga ini dengan rapor merah di Premier League. Tim asuhan Daniel Farke gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir mereka, termasuk kekalahan tipis 0-1 dari Sunderland tengah pekan lalu. Posisi mereka yang hanya berjarak tiga poin dari zona degradasi membuat fokus tim terpecah antara bertahan di liga atau mengejar trofi Piala FA.

Sebaliknya, Norwich City datang dengan kepercayaan diri tinggi. Philippe Clement berhasil membawa The Canaries terbang tinggi di Championship dengan memenangkan tujuh dari sembilan laga terakhir. Kemenangan 2-0 atas Leicester City akhir pekan lalu membuktikan bahwa Norwich siap memberikan kejutan bagi tim-tim kasta teratas.

Informasi Pertandingan Kompetisi: Piala FA (Putaran Kelima/Babak 16 Besar)

Piala FA (Putaran Kelima/Babak 16 Besar) Stadion: Elland Road, Leeds

Elland Road, Leeds Waktu: Minggu, 8 Maret 2026 | 23.30 WIB (16.30 Local Time)

Minggu, 8 Maret 2026 | 23.30 WIB (16.30 Local Time) Wasit: TBC

Statistik Kunci dan Head-to-Head (H2H)

Meski performa liga kontras, sejarah berpihak pada tuan rumah. Leeds United tercatat selalu menang dalam empat pertemuan terakhir melawan Norwich di Elland Road. Bahkan, dalam tiga pertemuan terakhir di kandang, Leeds sukses menjaga gawang mereka tetap bersih (clean sheet).

Tanggal Pertandingan Skor Kompetisi 22/01/2025 Leeds vs Norwich 2-0 Championship 01/10/2024 Norwich vs Leeds 1-1 Championship 16/05/2024 Leeds vs Norwich 4-0 Play-off

Prediksi Susunan Pemain

Daniel Farke diprediksi akan melakukan rotasi terbatas. Dominic Calvert-Lewin diharapkan kembali menemukan sentuhannya di depan gawang, didukung oleh Wilfried Gnonto dan Dan James dari sektor sayap. Sementara itu, Norwich akan mengandalkan kreativitas Anis Ben Slimane yang telah mengoleksi 4 assist di Piala FA musim ini.

Leeds United (4-2-3-1): Meslier; Gray, Rodon, Struijk, Firpo; Gruev, Kamara; Dan James, Rutter, Gnonto; Calvert-Lewin.

Norwich City (4-3-3): Grimshaw; Stacey, Duffy, Gibson, McCallum; Sam Field, McLean, Anis Ben Slimane; Paris Maghoma, Sargent, Borja Sainz.

Analisis Peluang: Akankah Ada Kejutan?

Norwich memiliki efisiensi serangan yang luar biasa belakangan ini, mencetak rata-rata 2 gol dalam setiap laga tandang mereka. Namun, atmosfer Elland Road selalu menyulitkan bagi tim tamu. Jika Leeds mampu mencetak gol cepat, mental Norwich bisa goyah. Namun, jika laga berlanjut hingga babak kedua tanpa gol, momentum akan beralih ke The Canaries yang sangat berbahaya dalam serangan balik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Kapan pertandingan Leeds vs Norwich dimulai?

Pertandingan dimulai pukul 23.30 WIB pada hari Minggu, 8 Maret 2026. 2. Di mana pertandingan ini disiarkan?

Pertandingan ini dapat disaksikan melalui kanal TNT Sports atau layanan streaming discovery+. 3. Siapa yang difavoritkan menang?

Leeds United tetap diunggulkan karena faktor kandang dan status liga, namun Norwich City memiliki peluang besar untuk memaksakan hasil imbang atau bahkan menang tipis.

