Fulham vs Southampton, Penalti Larut Ross Stewart Pastikan Kemenangan The Saints

Pemain Southampton Ross Stewart (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawnag Fulham di laga Piala FA.(X @SouthamptonFC)

KEJUTAN besar terjadi di putaran kelima Piala FA 2026. Klub Divisi Championship Southampton berhasil menumbangkan klub Liga Primer Inggris, Fulham, dengan skor tipis 1–0 di Craven Cottage, Minggu (8/3). Gol tunggal kemenangan tim tamu lahir melalui eksekusi penalti dramatis Ross Stewart di masa injury time.

Kemenangan ini membawa anak asuh Tonda Eckert melaju ke babak perempat final, sekaligus memperpanjang tren positif mereka menjadi sepuluh pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi.

Dominasi yang Terganjal Kontroversi

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Fulham sebenarnya tampil menekan sejak awal. Namun, manajer Marco Silva mengambil risiko besar dengan melakukan sembilan perubahan pada starting line-up timnya. Keputusan ini membuat koordinasi lini depan The Cottagers tampak kurang tajam.

Laga sempat diwarnai drama pada menit ke-19. Fulham nyaris unggul lewat gol Rodrigo Muniz yang memanfaatkan kesalahan kiper Southampton, Daniel Peretz. Peretz secara tidak sengaja menendang bola ke arah rekan setimnya, Ryan Manning, yang membuat bola liar jatuh ke kaki Muniz untuk diceploskan ke gawang.

Namun, wasit Jarred Gillett menganulir gol tersebut. Wasit menilai bola masih bergerak saat Peretz melakukan tendangan gawang, sehingga permainan harus diulang. Keputusan ini sempat memicu protes keras dari bangku cadangan Fulham.

Drama Menit Akhir

Memasuki babak kedua, tempo permainan meningkat. Southampton. yang tampil menggunakan jersei kuning khusus, untuk memperingati 50 tahun kemenangan mereka di final Piala FA 1976, mulai berani keluar menyerang.

Strategi pergantian pemain Tonda Eckert terbukti menjadi kunci. Ia memasukkan Ross Stewart untuk menambah daya gedor di lini depan.

Petaka bagi tuan rumah datang pada menit ke-91. Gelandang Southampton, Finn Azaz, dijatuhkan bek Fulham, Joachim Andersen, di dalam kotak terlarang. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih.

Stewart, yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna. Tendangan rendahnya meluncur deras ke sudut bawah gawang tanpa mampu dijangkau oleh kiper Benjamin Lecomte. Skor 1–0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Menuju Perempat Final

Hasil ini memastikan Southampton bergabung dengan raksasa Liga Primer Inggris seperti Manchester City, Arsenal, Chelsea, dan Liverpool di babak delapan besar Piala FA.

Bagi Fulham, kegagalan ini menjadi pukulan telak mengingat mereka merupakan tim yang lebih diunggulkan di atas kertas.

Kemenangan ini bukan sekadar tiket lolos, melainkan pernyataan emosional bagi The Saints, yang berhasil merayakan memori kejayaan tahun 1976 dengan performa heroik di lapangan. (Z-1)