Midtjylland vs Nottingham Forest, Menang Adu Penalti, The Tricky Trees ke Perempat Final Liga Europa

Ryan Yates melakukan selebrasi usai Nottingham Forest memastikan melaju ke perempat final Liga Europa setelah menang adu penalti atas Midtjylland.(X @NFFC)

NOTTINGHAM Forest berhasil mengamankan tiket ke babak perempat final Liga Europa 2026 setelah melewati drama 120 menit dan babak adu penalti yang menegangkan melawan FC Midtjylland. Bertanding di MCH Arena, Herning, Denmark, pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, Forest menang adu penalti dengan skor 3-0 setelah laga berakhir 2-1 (agregat 2-2) di waktu normal.

Jalannya Pertandingan: Dominasi Forest di Waktu Normal

Datang dengan misi membalikkan keadaan setelah kalah di leg pertama, Nottingham Forest tampil menekan sejak awal laga. Upaya skuad asuhan Nuno Espírito Santo membuahkan hasil pada menit ke-41. Gelandang asal Argentina, Nicolas Dominguez, sukses mencatatkan namanya di papan skor lewat sundulan akurat memanfaatkan umpan sepak pojok Nikola Milenkovic.

Memasuki babak kedua, Forest tidak mengendurkan serangan. Pada menit ke-52, Ryan Yates menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tendangan kaki kiri Yates dari luar kotak penalti meluncur deras ke pojok kanan atas gawang Elías Ólafsson. Skor ini sempat membuat Forest unggul secara agregat.

Baca juga : Preview Liga Europa: Midtjylland vs Nottingham Forest, Misi Balas Dendam The Tricky Trees di MCH Arena

Namun, tuan rumah Midtjylland tidak menyerah begitu saja. Pada menit ke-69, Martin Erlic berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Memanfaatkan kemelut di depan gawang, Erlic melepaskan tembakan jarak dekat yang gagal dihalau kiper Forest. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang, membuat agregat menjadi imbang 2-2 dan laga berlanjut ke babak tambahan waktu.

Gol Menit Akhir yang Dianulir

Di babak perpanjangan waktu, kedua tim bermain lebih hati-hati. Forest sempat bersorak pada menit ke-118 ketika Ryan Yates kembali mencetak gol yang bisa saja menjadi penentu kemenangan. Namun, setelah tinjauan VAR, wasit menganulir gol tersebut karena Yates sudah berada dalam posisi offside. Kegagalan ini memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti.

Adu Penalti: Ketangguhan Mental Forest

Dalam babak tos-tosan, Nottingham Forest menunjukkan ketenangan luar biasa. Tiga algojo mereka, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangare, dan Neco Williams, sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Baca juga : Nottingham Forest vs Midtjylland, Gol Tunggal Cho Gue-sung Pastikan Kemenangan Ulvene

Sebaliknya, tekanan besar tampak membebani para pemain Midtjylland. Tiga penendang utama mereka, yakni striker bintang Cho Gue-sung, Aral Simsir, dan Edward Chilufya, semuanya gagal menyarangkan bola ke dalam gawang. Dengan hasil 3-0 di babak adu penalti, Nottingham Forest resmi melangkah ke babak delapan besar Liga Europa musim ini.

Statistik Pertandingan Kategori Midtjylland Nottingham Forest Skor (FT) 1 2 Adu Penalti 0 3 Penguasaan Bola 42% 58% Total Tembakan 12 20

