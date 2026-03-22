Fulham vs Burnley, Antar The Cottagers Menang, Raul Jimenez Dedikasikan Gol untuk Mendiang Ayah

Pemain Fulham Raul Jimenez melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Burnley di laga Liga Primer Inggris.(X @FulhamFC)

FULHAM berhasil mengamankan poin penuh setelah menumbangkan Burnley dengan skor 3-1 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di Craven Cottage, Sabtu (21/3). Laga ini menjadi panggung emosional bagi penyerang Raul Jimenez yang mempersembahkan gol untuk sang ayah.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, intensitas pertandingan meningkat tajam di paruh kedua.

Burnley sebenarnya sempat unggul lebih dulu pada menit ke-60 melalui sontekan Zian Flemming, yang memanfaatkan umpan silang Lyle Foster.

Namun, keunggulan tim tamu tidak bertahan lama. Tujuh menit berselang, Joshua King mencetak gol penyeimbang sekaligus gol perdana bagi pemain berusia 19 tahun tersebut di ajang Liga Primer Inggris.

King berhasil memanfaatkan kesalahan koordinasi lini belakang Burnley dan kiper Martin Dubravka dalam mengantisipasi umpan Sander Berge.

Fulham berbalik unggul pada menit ke-73. Harry Wilson, yang tampil impresif sepanjang laga, melakukan akselerasi ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan kaki kiri mendatar yang bersarang di pojok gawang.

Puncak emosi terjadi di masa injury time. Pelanggaran Josh Laurent terhadap Raul Jimenez di kotak terlarang tidak hanya membuahkan penalti bagi Fulham, tetapi juga kartu merah bagi bek Burnley tersebut. Raul Jimenez, yang maju sebagai eksekutor, sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Sesaat setelah mencetak gol, Jimenez tampak emosional. Ia berlutut sambil menunjuk ke arah langit, sebuah gestur penghormatan untuk mendiang ayahnya, Raul Jimenez Vega, yang baru saja wafat pada 13 Maret lalu.

Rekan-rekan setim dan manajer Marco Silva langsung menghampiri untuk memberikan dukungan moral bagi pemain asal Meksiko tersebut.

Manajer Burnley, Scott Parker, menyayangkan kesalahan individu yang membuat timnya kehilangan momentum.

"Mungkin momen penentunya adalah kesalahan kecil dari pihak kami dan mereka mencetak gol. Sebuah kesalahan langka yang tidak biasa dilakukan Martin (Dubravka). Kami tidak berhasil melewati tekanan itu dan mereka mencetak gol lagi dengan cepat," ujar Parker.

Hasil ini membuat posisi Burnley semakin terdesak di zona degradasi, terpaut sembilan poin dari zona aman dengan sisa tujuh pertandingan. Sebaliknya, Fulham semakin kokoh di papan tengah klasemen sementara, di peringkat sembilan dengan raihan 44 poin. (Z-1)