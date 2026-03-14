Preview Burnley vs Bournemouth: Misi Bangkit The Clarets di Turf Moor

Burnley akan menjamu Bournemouth dalam lanjutan pekan ke-30 Premier League musim 2025/2026 di Stadion Turf Moor, Sabtu (14/3). Pertandingan ini menjadi krusial bagi tuan rumah yang tengah berjuang keras keluar dari zona merah, sementara tim tamu datang dengan ambisi menembus papan atas.
Burnley saat ini masih tertahan di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari 29 laga. Skuad asuhan Scott Parker sedang dalam tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Brentford dan Everton.
Masalah utama The Clarets terletak pada lini pertahanan yang sudah kebobolan 58 gol sepanjang musim ini.
Di sisi lain, Bournemouth tampil lebih stabil dan menduduki peringkat ke-9 dengan 40 poin.
The Cherries asuhan Andoni Iraola datang dengan modal rekor tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi, meskipun mereka mencatatkan hasil imbang dalam tiga laga liga terakhirnya.
|Kategori
|Burnley
|Bournemouth
|Posisi Klasemen
|19
|9
|Poin
|19
|40
|Tren (5 Laga Terakhir)
|K-M-S-K-K
|S-S-S-M-S
Burnley (1-3-6-1): Dubravka; Esteve, Worrall, Walker; Humphries, Anthony, Edwards, Mejbri, Ugochukwu, Laurent; Zian Flemming.
Bournemouth (1-4-5-1): Petrovic; Truffer, Senesi, Hill, Jimenez; Adams, Scott, Adli, Krupi, Rocha; Evanilson.
Pertandingan akan berlangsung pada Sabtu, 14 Maret 2026 pukul 22.00 WIB.
Laga akan digelar di Stadion Turf Moor, markas Burnley.
Zian Flemming menjadi tumpuan Burnley dengan 7 gol, sementara Bournemouth mengandalkan Eli Junior Kroupi yang telah mengemas 8 gol musim ini.
Melihat performa kedua tim, Bournemouth lebih diunggulkan meski bertindak sebagai tim tamu. Namun, Burnley yang bermain di hadapan pendukung sendiri diprediksi akan tampil habis-habisan demi memutus tren negatif. Hasil imbang dengan skor ketat menjadi kemungkinan yang cukup besar.
Prediksi Skor: Burnley 1-2 Bournemouth. (Z-10)
