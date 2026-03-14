Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

14/3/2026 18:10
Preview Burnley vs Bournemouth: Misi Bangkit The Clarets di Turf Moor
Preview Burnley vs Bournemouth.(Dok. MI/AI)

Burnley akan menjamu Bournemouth dalam lanjutan pekan ke-30 Premier League musim 2025/2026 di Stadion Turf Moor, Sabtu (14/3). Pertandingan ini menjadi krusial bagi tuan rumah yang tengah berjuang keras keluar dari zona merah, sementara tim tamu datang dengan ambisi menembus papan atas.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Burnley saat ini masih tertahan di posisi ke-19 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari 29 laga. Skuad asuhan Scott Parker sedang dalam tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Brentford dan Everton.

Masalah utama The Clarets terletak pada lini pertahanan yang sudah kebobolan 58 gol sepanjang musim ini.

Di sisi lain, Bournemouth tampil lebih stabil dan menduduki peringkat ke-9 dengan 40 poin.

The Cherries asuhan Andoni Iraola datang dengan modal rekor tak terkalahkan dalam sepuluh pertandingan terakhir di semua kompetisi, meskipun mereka mencatatkan hasil imbang dalam tiga laga liga terakhirnya.

Detail Pertandingan

  • Pertandingan: Burnley vs Bournemouth
  • Stadion: Turf Moor, Burnley
  • Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026, pukul 22.00 WIB

Statistik Kunci & Head to Head

Kategori Burnley Bournemouth
Posisi Klasemen 19 9
Poin 19 40
Tren (5 Laga Terakhir) K-M-S-K-K S-S-S-M-S

Prediksi Susunan Pemain

Burnley (1-3-6-1): Dubravka; Esteve, Worrall, Walker; Humphries, Anthony, Edwards, Mejbri, Ugochukwu, Laurent; Zian Flemming.

Bournemouth (1-4-5-1): Petrovic; Truffer, Senesi, Hill, Jimenez; Adams, Scott, Adli, Krupi, Rocha; Evanilson.

Siapa pencetak gol terbanyak kedua tim?

Zian Flemming menjadi tumpuan Burnley dengan 7 gol, sementara Bournemouth mengandalkan Eli Junior Kroupi yang telah mengemas 8 gol musim ini.

Kesimpulan & Prediksi Skor

Melihat performa kedua tim, Bournemouth lebih diunggulkan meski bertindak sebagai tim tamu. Namun, Burnley yang bermain di hadapan pendukung sendiri diprediksi akan tampil habis-habisan demi memutus tren negatif. Hasil imbang dengan skor ketat menjadi kemungkinan yang cukup besar.

Prediksi Skor: Burnley 1-2 Bournemouth. (Z-10)



Editor : Gana Buana
