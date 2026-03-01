Burnley vs Bournemouth 0-0: Rekor Buruk di Turf Moor dan Bayang-bayang Degradasi

Burnley mencetak sejarah kelam di Turf Moor setelah ditahan imbang Bournemouth 0-0. Hasil ini membuat skuad Scott Parker kian dekat dengan pintu degradasi Championship.(Burnley)

BURNLEY mencatatkan sejarah kelam yang tidak diinginkan di Turf Moor. Untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, The Clarets gagal memetik kemenangan dalam 11 laga kandang beruntun di liga dalam musim yang sama, setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Bournemouth.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi harapan tipis Burnley untuk bertahan di Liga Premier Inggris. Pasukan Scott Parker kini semakin terpuruk dan selangkah lebih dekat menuju jurang degradasi Championship.

Jual Beli Serangan di Babak Pertama

Meski berakhir kacamata, pertandingan sejatinya tidak berjalan membosankan. Kedua tim langsung saling serang sejak peluit pertama dibunyikan. Jaidon Anthony hampir membawa Burnley unggul dalam lima menit pertama, namun sepakannya masih melebar.

Bournemouth segera membalas lewat skema serangan balik cepat. Evanilson berhasil melewati kiper Martin Dubravka dan melepaskan tembakan, namun bola berhasil disapu tepat di garis gawang oleh Bashir Humphreys. Tak lama kemudian, Humphreys kembali menjadi pahlawan pertahanan Burnley dengan memblok peluang emas Eli Junior Kroupi yang memanfaatkan kesalahan umpan Maxime Esteve.

Menjelang turun minum, Burnley mendominasi tekanan. Peluang terbaik tuan rumah lahir melalui situasi sepak pojok James Ward-Prowse. Jaidon Anthony yang lolos dari kawalan melepaskan tendangan voli first-time, namun bola hanya membentur mistar gawang.

Kebuntuan di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, giliran anak asuh Andoni Iraola yang mengambil inisiatif serangan. Sepuluh menit setelah restart, Marcus Tavernier melakukan manuver dari sisi kanan dan melepaskan tembakan melengkung yang membentur tiang gawang.

Intensitas pertandingan sedikit menurun di pertengahan babak kedua akibat rentetan penghentian laga yang merusak ritme permainan. Meski Burnley sangat membutuhkan tiga poin untuk bertahan hidup, anehnya armada Scott Parker justru tampak kekurangan daya dobrak di menit-menit akhir laga. Permainan pun berakhir tanpa pemenang karena kedua tim gagal memanfaatkan peluang yang ada.

Langkah Menuju Championship

Hasil imbang ini tidak menguntungkan siapa pun. Bagi Bournemouth, kegagalan ini membuat mereka melewatkan kesempatan untuk memangkas jarak menuju zona Eropa. Sementara bagi Burnley, satu poin di kandang sendiri memperpanjang catatan negatif mereka yang belum pernah mengalahkan tim penghuni papan atas Liga Premier Inggris musim ini.

Dengan rekor 11 laga tanpa kemenangan di Turf Moor, Burnley kini harus berjuang ekstra keras jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris musim depan. (Flash Score/Z-2)