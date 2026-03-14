Manchester United vs Aston Villa, Unai Emery Yakin Performa Lamare Bogarde Perkuat Lini Belakang

ASTON Villa menyiapkan bek kanan muda berusia 22 tahun, Lamare Bogarde, untuk menghadapi Manchester United di Stadion Old Trafford, Manchester, esok Minggu (14/3).

"Dia akan bermain jika (Matty) Cash dan Andres Garcia tidak dapat tampil," ujar pelatih Aston Villa Unai Emery dalam laman Aston Villa pada Sabtu. Cash dan Garcia masih cedera.

Emery menyebut, Bogarde sudah tampil baik sejauh ini pada musim ini.

Pemain bertahan berkebangsaan Belanda itu juga dianggap bermain apik saat Villa mengalahkan tuan rumah Lille 1-0 pada leg pertama 16 besar Liga Europa, Jumat dini hari WIB kemarin.

Bogarde didatangkan Villa dari Feyenoord untuk memperkuat tim muda mereka pada 2020. Setelah itu dia dipinjamkan ke Bristol Rovers dan mengisi tempat dalam skuad senior Villa pada 2024.

"Kami akan membantunya agar dapat tampil seperti laga sebelumnya (melawan Lille)," tutur Emery.

Dia senang dengan perkembangan kemampuan Bogarde sejauh ini.

Menurut dia, Bogarde bermain konsisten ketika mendapatkan kesempatan bermain.

Musim in Bogarde tampil 34 kali dalam semua kompetisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah maupun gelandang bertahan, tetapi mayoritas sebagai pemain pengganti.

"Kemampuannya bermain di beberapa posisi sangat penting bagi kami. Bagi dia, setiap laga adalah tantangan," tutur Emery.

Dia menegaskan, Villa akan memberikan segalanya di Old Trafford nanti.

Villa ingin merebut posisi tiga besar klasemen Liga Inggris dari Manchester United.

MU dan Villa memiliki poin sama, 51 poin dari 29 pertandingan. Villa hanya kalah selisih gol.

"MU tentu percaya diri karena bermain di kandang. Namun, kami juga merasakan hal yang sama setelah menang pada laga sebelumnya," kata Emery. (Ant/P-3)