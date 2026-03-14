Manchester United vs Aston Villa, Unai Emery Yakin Performa Lamare Bogarde Perkuat Lini Belakang

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
ASTON Villa menyiapkan bek kanan muda berusia 22 tahun, Lamare Bogarde, untuk menghadapi Manchester United di Stadion Old Trafford, Manchester, esok Minggu (14/3).
"Dia akan bermain jika (Matty) Cash dan Andres Garcia tidak dapat tampil," ujar pelatih Aston Villa Unai Emery dalam laman Aston Villa pada Sabtu. Cash dan Garcia masih cedera.
Emery menyebut, Bogarde sudah tampil baik sejauh ini pada musim ini.
Pemain bertahan berkebangsaan Belanda itu juga dianggap bermain apik saat Villa mengalahkan tuan rumah Lille 1-0 pada leg pertama 16 besar Liga Europa, Jumat dini hari WIB kemarin.
Bogarde didatangkan Villa dari Feyenoord untuk memperkuat tim muda mereka pada 2020. Setelah itu dia dipinjamkan ke Bristol Rovers dan mengisi tempat dalam skuad senior Villa pada 2024.
"Kami akan membantunya agar dapat tampil seperti laga sebelumnya (melawan Lille)," tutur Emery.
Dia senang dengan perkembangan kemampuan Bogarde sejauh ini.
Menurut dia, Bogarde bermain konsisten ketika mendapatkan kesempatan bermain.
Musim in Bogarde tampil 34 kali dalam semua kompetisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah maupun gelandang bertahan, tetapi mayoritas sebagai pemain pengganti.
"Kemampuannya bermain di beberapa posisi sangat penting bagi kami. Bagi dia, setiap laga adalah tantangan," tutur Emery.
Dia menegaskan, Villa akan memberikan segalanya di Old Trafford nanti.
Villa ingin merebut posisi tiga besar klasemen Liga Inggris dari Manchester United.
MU dan Villa memiliki poin sama, 51 poin dari 29 pertandingan. Villa hanya kalah selisih gol.
"MU tentu percaya diri karena bermain di kandang. Namun, kami juga merasakan hal yang sama setelah menang pada laga sebelumnya," kata Emery. (Ant/P-3)
Fokus utama staf pelatih adalah memantau bagaimana pemain merespons secara emosional untuk laga-laga penentu ke depan.
KETENANGAN Benjamin Sesko dalam menuntaskan peluang menjadi kunci kemenangan tipis 1-0 Manchester United atas Everton di Stadion Hill Dickinson, Selasa (24/2/2026).
KETAJAMAN Benjamin Sesko menjadi penyelamat bagi Manchester United atau saat laga Everton vs MU, Rabu (24/2). Menang 1-0 membuat Manchester United kokoh posisi empat klasemen liga inggris
SEORANG pendukung Manchester United (MU), Frank Illet, tinggal selangkah lagi menuntaskan nazarnya untuk memotong rambut setelah tim kesayangannya mencatat empat kemenangan beruntun.
Casemiro, Matheus Cunha dan Benjamin Sesko mencetak ketiga gol United, sedangkan Fulham mendapatkan dua gol dari Raul Jimenez dan Kevin
Fokus utama staf pelatih adalah memantau bagaimana pemain merespons secara emosional untuk laga-laga penentu ke depan.
Carrick berhasil membawa Manchester United meraih enam kemenangan dari delapan pertandingan Liga Inggris sehingga Setan Merah melonjak ke tiga besar.
Pelatih Manchester United Michael Carrick tidak terlalu mempersoalkan kritik yang dilontarkan mantan rekan setimnya, Paul Scholes, menjelang pertandingan penting Man United vs Aston Villa.
Aston Villa menang 1-0 atas LOSC Lille di Liga Europa lewat gol Ollie Watkins. Kemenangan ini jadi modal penting jelang lawan Manchester United.
Penyerang Belanda Joshua Zirkzee dilaporkan ingin hengkang dari Manchester United pada bursa transfer 2026 demi menit bermain dan posisi di Piala Dunia.
