De Ligt Terus Menepi, MU Diliputi Ketidakpastian

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PELATIH Manchester United (MU), Michael Carrick, mengaku belum dapat memastikan kapan bek tengah Matthijs de Ligt kembali merumput. Cedera punggung yang dialami pemain asal Belanda itu dinilai cukup rumit dan belum menunjukkan kepastian pemulihan.
MU bersiap menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium, Sabtu (21/3) dini hari pukul 03.00 WIB. Laga tersebut bakal krusial dalam upaya menjaga peluang lolos ke Liga Champions.
De Ligt masih akan menepi. Bek berusia 26 tahun itu terakhir kali tampil pada 30 November saat menghadapi Crystal Palace. Carrick menjelaskan tim terus berupaya memulihkan kondisi De Ligt namun cedera yang dialami tidak mudah ditangani.
“Dia tentu berusaha untuk kembali, tetapi masalah di punggungnya memang cukup sulit,” ujar Carrick.
Dia menegaskan klub akan melakukan segala cara agar sang pemain bisa pulih secepat mungkin. Namun, terkait kemungkinan De Ligt absen hingga akhir musim, Carrick belum berani memberi kepastian.
“Sulit untuk mengatakan karena prosesnya sudah memakan waktu cukup lama. Cedera punggung memang seperti itu, kadang terlihat membaik, tetapi tiba-tiba kembali bermasalah,” katanya.
Carrick menambahkan pihaknya memilih bersabar sembari terus memantau perkembangan kondisi sang pemain.
Cedera tersebut juga berpotensi mengganggu peluang De Ligt memperkuat tim nasional Belanda di ajang Piala Dunia 2026 mendatang. Spekulasi soal kemungkinan operasi pun mulai mencuat.
Namun, Carrick enggan membahas lebih jauh terkait opsi tindakan medis tersebut.
“Kami akan melakukan apa pun yang terbaik untuk membantu dia pulih. Apa pun yang dibutuhkan, itu yang akan kami lakukan,” pungkasnya. (H-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved