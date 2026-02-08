Fans Berambut Kribo Ini Janji Potong Rambut jika MU Menang 5 Kali Beruntun

Fans Manchester United, Frank Illet.(Dok. Instagram theunitedstrand)

SEORANG pendukung Manchester United (MU), Frank Illet, tinggal selangkah lagi menuntaskan nazarnya untuk memotong rambut setelah tim kesayangannya mencatat empat kemenangan beruntun dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai target lima laga beruntun.

Pendukung Manchester United yang dikenal lewat akun media sosial "theunitedstrand", Frank Illet, menjadi sorotan karena nazar uniknya. Ia berjanji tidak akan memotong rambut sampai Setan Merah mampu meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Tantangan tersebut dimulai sejak Oktober 2024 saat kursi manajer masih ditempati Erik ten Hag. Kini, di bawah arahan Michael Carrick, peluang itu terbuka lebar. Kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada Sabtu menjadi hasil positif keempat secara beruntun bagi United.

Baca juga : Runtuhkan Liverpool, Harry Maguire Bawa MU ke Peringkat 9

Jika Manchester United kembali meraih hasil penuh saat menghadapi West Ham pada Selasa (10/2), Illet dipastikan akan mencukur rambut panjangnya yang kini telah menjuntai hingga bahu.

"Carrick memegang kendali! Rambut ini akan segera hilang. West Ham selanjutnya. Ini pertama kalinya kami menang empat kali berturut-turut sejak saya memulai tantangan ini. Kali ini, itu akan terjadi," ujar Illet melalui akun Instagram pribadinya.

Aksi tersebut sempat viral dan membuat jumlah pengikutnya melonjak hingga mendekati satu juta. Warganet mengikuti perkembangan rambut Illet seiring performa Manchester United yang sempat naik turun dalam setahun terakhir.

Empat kemenangan beruntun yang diraih Manchester United datang dari hasil 2-0 atas Manchester City, 3-2 melawan Arsenal, 3-2 kontra Fulham, serta 2-0 menghadapi Tottenham. Laga berikutnya melawan West Ham akan menjadi penentu apakah nazar Illet benar benar terwujud.

Perhatian pendukung United kini tertuju pada laga tandang tersebut. Satu kemenangan lagi bukan hanya memperpanjang tren positif tim, tetapi juga mengakhiri nazar unik seorang suporter yang sudah menunggu sejak tahun lalu. (ESPN/H-3)