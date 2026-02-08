Fans Berambut Kribo Ini Janji Potong Rambut jika MU Menang 5 Kali Beruntun

Headline
SEORANG pendukung Manchester United (MU), Frank Illet, tinggal selangkah lagi menuntaskan nazarnya untuk memotong rambut setelah tim kesayangannya mencatat empat kemenangan beruntun dan hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mencapai target lima laga beruntun.
Pendukung Manchester United yang dikenal lewat akun media sosial "theunitedstrand", Frank Illet, menjadi sorotan karena nazar uniknya. Ia berjanji tidak akan memotong rambut sampai Setan Merah mampu meraih lima kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Tantangan tersebut dimulai sejak Oktober 2024 saat kursi manajer masih ditempati Erik ten Hag. Kini, di bawah arahan Michael Carrick, peluang itu terbuka lebar. Kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur pada Sabtu menjadi hasil positif keempat secara beruntun bagi United.
Jika Manchester United kembali meraih hasil penuh saat menghadapi West Ham pada Selasa (10/2), Illet dipastikan akan mencukur rambut panjangnya yang kini telah menjuntai hingga bahu.
"Carrick memegang kendali! Rambut ini akan segera hilang. West Ham selanjutnya. Ini pertama kalinya kami menang empat kali berturut-turut sejak saya memulai tantangan ini. Kali ini, itu akan terjadi," ujar Illet melalui akun Instagram pribadinya.
Aksi tersebut sempat viral dan membuat jumlah pengikutnya melonjak hingga mendekati satu juta. Warganet mengikuti perkembangan rambut Illet seiring performa Manchester United yang sempat naik turun dalam setahun terakhir.
Empat kemenangan beruntun yang diraih Manchester United datang dari hasil 2-0 atas Manchester City, 3-2 melawan Arsenal, 3-2 kontra Fulham, serta 2-0 menghadapi Tottenham. Laga berikutnya melawan West Ham akan menjadi penentu apakah nazar Illet benar benar terwujud.
Perhatian pendukung United kini tertuju pada laga tandang tersebut. Satu kemenangan lagi bukan hanya memperpanjang tren positif tim, tetapi juga mengakhiri nazar unik seorang suporter yang sudah menunggu sejak tahun lalu. (ESPN/H-3)
LAJU Manchester United di bawah asuhan manajer Michael Carrick masih belum terpatahkan setelah berhasil mencuri satu poin di markas West Ham United.
MANCHESTER United resmi menunjuk Michael Carrick untuk memimpin skuad hingga akhir musim 2025/2026. Penunjukan ini dilakukan hanya berselang sepekan setelah pemecatan Ruben Amorim.
Manchester City mengkudeta puncak klasemen Liga Inggris 2025/2026 setelah menang 2-1 atas Nottingham Forest di City Ground. Cherki jadi penentu kemenangan.
“Kami harus menderita bersama-sama di stadion. Kami bermain bagus di babak pertama, lalu di babak kedua kami hanya bertahan dan mencoba melakukan sesuatu saat menyerang,”
Laga Leeds vs Liverpool kembali menghadirkan drama. Liverpool sudah unggul 2-0, lalu 3-2, namun tetap gagal pulang dengan kemenangan setelah kebobolan di masa tambahan.
Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.
Newcastle United bungkam MU 2-1 lewat gol telat William Osula. Eddie Howe sebut kartu merah Jacob Ramsey tak adil, namun puji kerja keras timnya.
Kiper MU Senne Lammens kecewa berat setelah rekor 11 laga tak terkalahkan Setan Merah patah.
Manajer MU Michael Carrick mengaku kecewa berat setelah rekor tak terkalahkannya diputus Newcastle United.
Newcastle United sukses bekuk Manchester United 2-1 di St James' Park. William Osula jadi pahlawan lewat gol telat, berikan kekalahan perdana bagi Michael Carrick.
Michael Carrick mencetak rekor poin Liga Inggris bersama Manchester United pada 2026. Simak statistik, formasi, dan kabar terbaru sang legenda di Old Trafford.
