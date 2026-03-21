Bournemouth vs Manchester United, Harry Maguire Kartu Merah, Laga Berakhir Imbang 2-2

Bek Manchester United Harry Maguire meninggalkan lapangan di laga Liga Primer Inggris kontra Bournemouth usai diganjar kartu merah.(AFP/Glyn KIRK)

MANCHESTER United gagal membawa pulang poin penuh setelah ditahan imbang 2-2 oleh Bournemouth dalam laga pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 di Stadion Vitality, Sabtu (21/3) dini hari WIB. Laga ini diwarnai drama dua penalti, gol bunuh diri, serta kartu merah langsung yang diterima bek senior Setan Merah, Harry Maguire.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, namun kebuntuan baru pecah di babak kedua. Manchester United unggul lebih dulu pada menit ke-61 melalui eksekusi penalti kapten mereka, Bruno Fernandes. Penalti diberikan wasit Stuart Attwell setelah Alex Jimenez melakukan pelanggaran terhadap Matheus Cunha di kotak terlarang.

Keunggulan MU tidak bertahan lama. Pada menit ke-67, Bournemouth berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekan Ryan Christie yang memanfaatkan umpan matang Adrien Truffert. Skor pun berubah menjadi 1-1.

Empat menit berselang, tepatnya menit ke-71, Setan Merah kembali memimpin secara dramatis. Berawal dari sepak pojok Bruno Fernandes, bek Bournemouth James Hill justru salah mengantisipasi bola dan mencetak gol bunuh diri di bawah tekanan Harry Maguire.

Petaka bagi Manchester United datang di menit ke-78. Harry Maguire diganjar kartu merah langsung setelah menjatuhkan Evanilson di dalam kotak penalti. Bournemouth yang mendapatkan hadiah penalti tidak menyia-nyiakan peluang. Pemain pengganti Eli Junior Kroupi yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Senne Lammens pada menit ke-81, sekaligus mengubah skor menjadi 2-2.

Bermain dengan 10 pemain di sisa waktu, MU dipaksa bertahan total dari gempuran The Cherries. Meski ada tambahan waktu hingga 10 menit, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi.

Hasil ini membuat Manchester United tetap berada di posisi ketiga klasemen dengan 55 poin, sementara Bournemouth tertahan di peringkat ke-10 dengan koleksi 42 poin.

Statistik Pertandingan

Penguasaan Bola Bournemouth 54% - 46% MU Total Tembakan 15 - 13 Tembakan Tepat Sasaran 5 - 5 Kartu Merah Harry Maguire (78')

Susunan Pemain

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Tavernier, Kroupi, Rayan; Evanilson.

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo (Sesko 71'), Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Garnacho.

