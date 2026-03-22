Arne Slot: Tekanan di Liverpool Adalah Hal Normal

Pelatih Liverpool Arne Slot

PELATIH Liverpool, Arne Slot, menegaskan bahwa tekanan besar yang menyelimuti timnya saat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keseharian di Anfield. Pernyataan ini muncul usai The Reds menelan kekalahan tipis 1-2 dari Brighton & Hove Albion pada Sabtu (22/3).

Refleksi Hasil Imbang Lawan Tottenham

Meski harus pulang tanpa poin dari markas Brighton akibat dua gol Danny Welbeck, Slot justru menyoroti hasil imbang 1-1 melawan Tottenham Hotspur, pekan lalu sebagai kekecewaan yang lebih besar.

Baginya, kegagalan meraih poin penuh di laga tersebut jauh lebih sulit diterima dibandingkan kekalahan kali ini.

"Ada pertandingan lain di mana kami seharusnya meraih lebih banyak poin, seperti pekan lalu melawan Tottenham (imbang 1-1). Itu jauh lebih tidak bisa diterima dibandingkan ini," tegas Slot.

Prioritas Tiket Liga Champions

Kekalahan ke-10 musim ini memang membuat posisi Liverpool tertahan di peringkat kelima klasemen sementara. Namun, Slot tetap optimis dan menekankan bahwa target utama di liga domestik adalah mengamankan slot kompetisi tertinggi Eropa musim depan.

"Ada selalu tekanan di Liverpool, pada saya, pada para pemain, itu sepenuhnya normal. Kami telah lolos ke perempat final Piala FA dan Liga Champions, tetapi di liga kami harus memastikan pada akhirnya kami lolos ke Liga Champions," ujarnya.

Kendala Lini Depan

Slot tidak menampik bahwa keterbatasan skuad akibat absennya pilar utama sangat memengaruhi ketajaman tim. Kehilangan Hugo Ekitike yang ditarik keluar lebih awal karena cedera, menyusul absennya Alisson Becker dan Mohamed Salah, diakui Slot sebagai pukulan telak bagi daya gedor Liverpool yang saat ini sedang terbatas.

Kini, tantangan besar menanti Slot di babak perempat final Liga Champions dan Piala FA, di mana raksasa seperti Paris Saint-Germain dan Manchester City sudah siap menguji ketahanan mental skuad asuhannya. (Z-1)