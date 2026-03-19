Liverpool vs Galatasaray: Menang 4-0, The Reds Melaju ke Perempat Final Liga Champions

Headline
LIVERPOOL berhasil membalikkan keadaan dan memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions 2025/2026. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di Stadion Anfield, Kamis (19/3) dini hari WIB, skuad asuhan Arne Slot tampil dominan dengan menggilas wakil Turki, Galatasaray, empat gol tanpa balas.
Kemenangan ini membuat The Reds unggul agregat 4-1 setelah sebelumnya sempat tertinggal 0-1 pada leg pertama di Istanbul. Empat gol kemenangan Liverpool masing-masing dicetak oleh Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah.
Sejak peluit pertama dibunyikan, Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan untuk mengejar defisit gol. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-25.
Berawal dari skema sepak pojok, Alexis Mac Allister mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sepakan kaki kiri akurat oleh Dominik Szoboszlai dari tengah kotak penalti. Skor 1-0 (Agregat 1-1).
Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk berbalik unggul secara agregat sebelum turun minum. Pada menit ke-45+4, wasit menunjuk titik putih setelah Szoboszlai dilanggar di area terlarang.
Namun, Mohamed Salah yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya ke arah tengah gawang berhasil dibaca dan diamankan oleh kiper Galatasaray, Ugurcan Cakir.
Memasuki paruh kedua, Liverpool tampil kian agresif. Hanya butuh enam menit setelah jeda, tepatnya di menit ke-51, Hugo Ekitike menggandakan keunggulan tuan rumah. Memanfaatkan umpan terobosan Mohamed Salah, penyerang muda tersebut melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dibendung Cakir.
Dua menit berselang, Anfield kembali bergemuruh. Ryan Gravenberch mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-53 lewat sepakan kaki kiri dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan bola muntah. Liverpool kini memimpin 3-0.
Drama sempat terjadi pada menit ke-58 ketika pemain Galatasaray, Wilfried Singo, mencetak gol bunuh diri. Namun, setelah melalui peninjauan VAR, wasit menganulir gol tersebut karena Jeremie Frimpong sudah berada dalam posisi offside dalam proses terjadinya gol.
Pesta gol Liverpool akhirnya ditutup oleh sang bintang, Mohamed Salah, pada menit ke-63. Melalui kerja sama apik dengan Florian Wirtz, Salah melepaskan tendangan melengkung khasnya ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 4-0. Ini sekaligus menjadi gol ke-50 Salah di ajang Liga Champions.
Hingga laga berakhir, skor 4-0 tetap bertahan. Liverpool berhak melaju ke fase berikutnya dan akan menghadapi juara bertahan Paris Saint-Germain (PSG) di babak perempat final.
|Kategori
|Liverpool
|Galatasaray
|Penguasaan Bola
|62%
|38%
|Total Tembakan
|18
|7
|Tembakan ke Gawang
|9
|2
Liverpool: Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike.
Galatasaray: Ugurcan Cakir; Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina, Gabriel Sara; Roland Sallai, Baris Alper Yilmaz, Victor Osimhen.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved