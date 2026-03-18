Liverpool vs Galatasaray, Arne Slot Minta Timnya Bermain Lepas

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PELATIH Liverpool Arne Slot mengatakan kemenangan atas Galatasaray pada leg kedua 16 besar Liga Champions 20252/2026 di Stadion Anfield, Kamis (19/3) dini hari WIB, dapat merubah banyak hal.
“Kemenangan dapat mengubah banyak hal, dan itulah yang kami coba capai. Kami sepenuhnya siap untuk itu,” kata Slot, dikutip dari laman resmi klub, Rabu (18/3).
Bagi Slot, rasa frustrasi dari suporter, terutama setelah diimbangi Tottenham Hotspur 1-1 pada laga sebelumnya, selalu tidak menyenangkan.
Namun, dalam hal ini dia juga memahami hal tersebut, terutama jika melihat Liverpool sebagai klub besar, yang selalu dituntut untuk menang dan meraih trofi setiap musimnya.
“Dan itu bukan perasaan yang menyenangkan. Namun, saya juga mengetahui bagaimana industri sepak bola bekerja,” tutur Slot.
Hasil negatif kontra Tottenham bukan satu-satunya kekecewaan yang dimiliki Liverpool musim ini. Pasalnya, mereka sudah berkali-kali meraih hasil negatif, seri atau pun kalah, dengan mereka juga tercatat sebagai tim yang kebobolan di menit 90 atau lebih sebanyak delapan kali.
Jumlah ini merupakan jumlah terbanyak yang dicatatkan Liverpool setelah kebobolan tujuh kali di musim 2010/2011.
Rangkaian hasil negatif ini membuat Liverpool musim ini hanya meraih 24 kemenangan dari 45 pertandingan yang mereka jalani di semua kompetisi.
“Dan seperti yang saya katakan, saya pikir saya bisa mengatakan bahwa di klub ini tetapi juga di semua klub lain yang pernah saya tangani, 80 atau 90 persen pertandingan yang saya pimpin, tim saya bekerja lebih keras daripada tim lain dan tim saya menciptakan lebih banyak peluang daripada tim lain,” kata Slot.
Nantinya, setelah melawan Galatasaray, Liverpool akan menutup liga sebelum memasuki libur jeda internasional, dengan melawan Brighton & Hove Albion, Sabtu (21/3). (Ant/P-3)
