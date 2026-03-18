Liverpool vs Galatasaray: Misi Arne Slot Hapus Kutukan di Anfield

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PELATIH Liverpool, Arne Slot, menebar sinyal optimisme tinggi menjelang duel hidup mati kontra Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Meski dibayangi tren negatif, Slot meyakini keajaiban Anfield akan membantu timnya membalikkan keadaan.
Laga Liverpool vs Galatasaray dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Kamis (19/3) dini hari WIB. The Reds memikul beban berat setelah tertinggal agregat 0-1 akibat kekalahan tipis di Istanbul pekan lalu.
Kekalahan tersebut merupakan yang kedua kalinya diderita Liverpool dari klub berjuluk Aslanlar tersebut pada musim ini.
"Tentu yang membuatnya sulit adalah kami sudah dua kali menghadapi mereka dan kalah dua kali," ujar Slot sebagaimana dikutip dari laman resmi klub. Namun, ia menekankan bahwa faktor tuan rumah akan menjadi pembeda besar dalam pertemuan ketiga Liverpool vs Galatasaray musim ini.
Sepanjang musim 2025/2026, Liverpool memang kesulitan saat bertandang ke Turki. Namun, di hadapan publik sendiri, mereka tampil perkasa dengan menumbangkan tim-tim elite seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Slot berharap dukungan fan dapat memberikan tekanan mental bagi lawan.
Catatan Pertemuan Musim 2025/2026:
Kemenangan atas Galatasaray bukan hanya soal gengsi, melainkan juga sejarah. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi pencapaian perempat final pertama Liverpool sejak musim 2021/2022, saat mereka berhasil menembus partai puncak sebelum dikalahkan Real Madrid.
Slot memastikan skuadnya akan bekerja ekstra keras untuk memperbaiki penyelesaian akhir yang buruk di leg pertama. Dengan kembalinya beberapa pilar utama, Liverpool siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke babak delapan besar Liga Champions.
Pertandingan Liverpool vs Galatasaray diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal, mengingat tim tamu hanya membutuhkan hasil imbang untuk menyingkirkan raksasa Inggris tersebut dari kompetisi kasta tertinggi Eropa. (Ant/Z-10)
KALAH tipis 0-1 dalam laga Liverpool vs Galatasaray pada laga leg pertama 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3) dini hari WIB, menyisakan kekecewaan Manajer Liverpool, Arne Slot.
Arne Slot menyoroti kegagalan Liverpool mengonversi peluang di awal laga yang justru berujung pada gol tunggal Galatasaray melalui skema bola mati pada menit ketujuh.
Melawat ke markas Galatasaray dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Rabu (11/3), Liverpool harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1-0.
Pelatih Liverpool Arne Slot mengaku lega timnya mampu bangkit dan membalas kekalahan dari Wolves dengan kemenangan 3-1 pada babak kelima FA Cup di Stadion Molineux, Sabtu (7/3) dini hari.
KEKALAHAN memalukan dialami tim Arne Slot saat laga Wolves vs Liverpool yang takluk 1-2 dari juru kunci klasemen Liga Inggris di Stadion Molineux, Rabu (4/3)
Kieran Trippier tegaskan Newcastle United siap tampil menyerang demi singkirkan Barcelona di leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026.
Prediksi Barcelona vs Newcastle di leg 2 UCL 2026. Hansi Flick waspadai fisik The Magpies. Cek susunan pemain, skor agregat, dan jadwal Camp Nou di sini!
Cek tempat menonton Chelsea vs PSG leg 2 Liga Champions pekan ini. Siaran langsung MOJI TV & Live Streaming Vidio. Misi berat The Blues di Stamford Bridge!
Hasil Real Madrid vs Benfica berakhir 2-1 (Agregat 3-1). Vinicius Jr dan Tchouameni kirim pesan anti-rasisme kuat di Santiago Bernabeu. Simak laporannya!
Newcastle United bantai Qarabag 6-1! Anthony Gordon cetak 4 gol dan dekati rekor Mbappe. Simak hasil lengkap playoff Liga Champions Newcastle & Leverkusen di sini.
