Liverpool vs Galatasaray: Misi Arne Slot Hapus Kutukan di Anfield

PELATIH Liverpool, Arne Slot, menebar sinyal optimisme tinggi menjelang duel hidup mati kontra Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Meski dibayangi tren negatif, Slot meyakini keajaiban Anfield akan membantu timnya membalikkan keadaan.

Laga Liverpool vs Galatasaray dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Kamis (19/3) dini hari WIB. The Reds memikul beban berat setelah tertinggal agregat 0-1 akibat kekalahan tipis di Istanbul pekan lalu.

Kekalahan tersebut merupakan yang kedua kalinya diderita Liverpool dari klub berjuluk Aslanlar tersebut pada musim ini.

Baca juga : Preview Liga Champions: Liverpool vs Galatasaray, Misi Comeback The Reds di Anfield

Tuah Anfield Jadi Kunci

"Tentu yang membuatnya sulit adalah kami sudah dua kali menghadapi mereka dan kalah dua kali," ujar Slot sebagaimana dikutip dari laman resmi klub. Namun, ia menekankan bahwa faktor tuan rumah akan menjadi pembeda besar dalam pertemuan ketiga Liverpool vs Galatasaray musim ini.

Sepanjang musim 2025/2026, Liverpool memang kesulitan saat bertandang ke Turki. Namun, di hadapan publik sendiri, mereka tampil perkasa dengan menumbangkan tim-tim elite seperti Real Madrid dan Atletico Madrid. Slot berharap dukungan fan dapat memberikan tekanan mental bagi lawan.

Catatan Pertemuan Musim 2025/2026:

Baca juga : Arne Slot Tetap Optimistis Meski Liverpool Terganjal di Istanbul

Fase Liga: Galatasaray 1-0 Liverpool

Leg 1 16 Besar: Galatasaray 1-0 Liverpool

Leg 2 16 Besar: Liverpool vs Galatasaray (Menanti Hasil)

Mengejar Sejarah Baru

Kemenangan atas Galatasaray bukan hanya soal gengsi, melainkan juga sejarah. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi pencapaian perempat final pertama Liverpool sejak musim 2021/2022, saat mereka berhasil menembus partai puncak sebelum dikalahkan Real Madrid.

Slot memastikan skuadnya akan bekerja ekstra keras untuk memperbaiki penyelesaian akhir yang buruk di leg pertama. Dengan kembalinya beberapa pilar utama, Liverpool siap tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke babak delapan besar Liga Champions.

Pertandingan Liverpool vs Galatasaray diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal, mengingat tim tamu hanya membutuhkan hasil imbang untuk menyingkirkan raksasa Inggris tersebut dari kompetisi kasta tertinggi Eropa. (Ant/Z-10)