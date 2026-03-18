Barcelona vs Newcastle: Hansi Flick Siapkan Taktik Redam Perang Fisik

Laga Barcelona vs Newcastle di Stadion Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari WIB.(Dok. AFP)

LAGA hidup mati babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 antara Barcelona vs Newcastle akan menjadi panggung adu taktik dan fisik di Stadion Camp Nou, Kamis (19/3) dini hari WIB. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil sempurna guna meredam permainan agresif The Magpies.

Hasil imbang 1-1 pada leg pertama di St James' Park membuat tensi pertandingan Barcelona vs Newcastle kali ini meningkat tajam. Flick mengakui bahwa Newcastle United merupakan lawan yang sangat mengandalkan kekuatan fisik dan transisi cepat.

Hansi Flick: Wajib Tampil Sempurna

"Lawan mampu melakukan tekanan intens, sangat cepat, dan bertahan dengan baik. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan sangat mengandalkan fisik. Jadi kami harus tampil nyaris sempurna," ujar Flick sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Juru taktik asal Jerman tersebut menegaskan bahwa skuad Blaugrana sangat termotivasi. Baginya, Liga Champions adalah kompetisi spesial yang menuntut level konsentrasi tertinggi dari setiap pemain. Flick percaya diri bahwa kualitas individu dan kolektivitas timnya mampu membawa Barcelona melangkah lebih jauh, bahkan melampaui capaian semifinal musim lalu.

Kondisi Skuad dan Absensi Kunci

Dalam duel Barcelona vs Newcastle ini, tuan rumah dipastikan tidak diperkuat beberapa pilar utama. Berdasarkan data medis terbaru, Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Kounde, dan Andreas Christensen masih harus menepi di ruang perawatan.

Di sisi lain, Newcastle United datang ke Spanyol dengan ambisi besar mencetak sejarah. Tim asuhan Eddie Howe tersebut berpeluang lolos ke babak perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya jika mampu menumbangkan Barcelona di depan pendukungnya sendiri.

Data Pertandingan Barcelona vs Newcastle

Kompetisi Leg 2 Babak 16 Besar UCL 2025/2026 Lokasi Stadion Camp Nou, Barcelona Agregat Sementara 1 - 1 Kapasitas Penonton 62.000 (Izin Terbaru)

Dukungan penuh dari publik Catalan akan menjadi faktor krusial. Dengan kapasitas stadion yang baru saja ditingkatkan, atmosfer Camp Nou diprediksi akan menjadi neraka bagi Newcastle, sekaligus ujian sejauh mana mentalitas tim Liga Inggris tersebut bertahan di bawah tekanan raksasa Eropa.