Link Live Streaming Liga Champions Barcelona vs Newcastle: Kick Off Pukul 00.45 WIB

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BARCELONA akan menjamu Newcastle United dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Kamis (19/3/2026) dini hari pukul 00.45 WIB.
Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di St. James' Park pekan lalu, kedua tim kini memiliki peluang yang sama untuk mengamankan tiket ke babak perempat final. Barcelona sedikit diuntungkan karena bermain di depan pendukung sendiri, namun Newcastle di bawah asuhan Eddie Howe telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit ditaklukkan saat bermain tandang.
Pelatih Barcelona, Hansi Flick, diperkirakan akan tetap mengandalkan talenta muda Lamine Yamal yang tampil gemilang di leg pertama. Meski kehilangan beberapa pemain kunci seperti Frenkie de Jong dan Alejandro Balde karena cedera, kedalaman skuad Barcelona tetap menjadi ancaman serius, terutama dengan performa tajam Raphinha dan Robert Lewandowski di lini depan.
Di sisi lain, Newcastle United datang dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah di kompetisi tertinggi Eropa. Kehadiran Anthony Gordon dan Alexander Isak di lini serang akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan Barcelona yang digalang oleh Pau Cubarsi dan Ronald Araujo.
|Aspek
|Keterangan
|Head to Head
|Barcelona 4 Menang, 1 Imbang (5 Laga Terakhir)
|Rekor Kandang Barca
|20 Kemenangan dari 21 Laga Terakhir
|Skor Aggregat
|1-1 (Leg 1)
Bagi Anda yang ingin menyaksikan duel panas ini, pertandingan dapat diakses melalui layanan streaming resmi. Pastikan Anda menggunakan koneksi internet yang stabil untuk mendapatkan kualitas siaran terbaik.
Jadwal Pertandingan:
Prediksi Barcelona vs Newcastle di leg 2 UCL 2026. Hansi Flick waspadai fisik The Magpies. Cek susunan pemain, skor agregat, dan jadwal Camp Nou di sini!
Barcelona berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan besar di La Liga. Pelatih Hansi Flick kemungkinan besar akan menginstruksikan anak asuhnya untuk langsung
Cek jadwal Liga Champions malam ini 19 Maret 2026. Liverpool vs Galatasaray & Barcelona vs Newcastle. Rekap hasil Real Madrid & Arsenal lolos.
PERJALANAN sensasional Bodo Glimt di Liga Champions musim ini berakhir setelah disingkirkan pada laga Bodo Glimt vs Sporting CP pada babak 16 besar yang berlangsung Rabu (18/3)
Tottenham Hotspur menghadapi misi hampir mustahil saat menjamu Atletico Madrid dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2026.
Anfield akan kembali menjadi saksi perjuangan Liverpool dalam membalikkan keadaan di kancah Eropa.
Bayern Muenchen berada di atas angin saat menjamu Atalanta dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions 2025/2026.
