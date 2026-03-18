Link Live Streaming Liga Champions Barcelona vs Newcastle: Kick Off Pukul 00.45 WIB

Penyerang Barcelona asal Brasil #11 Raphinha (3R) merayakan gol bersama rekan setimnya setelah mencetak gol.(Josep LAGO / AFP)

BARCELONA akan menjamu Newcastle United dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan krusial ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, pada Kamis (19/3/2026) dini hari pukul 00.45 WIB.

Setelah bermain imbang 1-1 pada leg pertama di St. James' Park pekan lalu, kedua tim kini memiliki peluang yang sama untuk mengamankan tiket ke babak perempat final. Barcelona sedikit diuntungkan karena bermain di depan pendukung sendiri, namun Newcastle di bawah asuhan Eddie Howe telah membuktikan bahwa mereka adalah tim yang sulit ditaklukkan saat bermain tandang.

Analisis Kekuatan: Blaugrana vs The Magpies

Pelatih Barcelona, Hansi Flick, diperkirakan akan tetap mengandalkan talenta muda Lamine Yamal yang tampil gemilang di leg pertama. Meski kehilangan beberapa pemain kunci seperti Frenkie de Jong dan Alejandro Balde karena cedera, kedalaman skuad Barcelona tetap menjadi ancaman serius, terutama dengan performa tajam Raphinha dan Robert Lewandowski di lini depan.

Di sisi lain, Newcastle United datang dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah di kompetisi tertinggi Eropa. Kehadiran Anthony Gordon dan Alexander Isak di lini serang akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan Barcelona yang digalang oleh Pau Cubarsi dan Ronald Araujo.

Prediksi Susunan Pemain Barcelona vs Newcastle

Barcelona (4-2-3-1): Joan Garcia; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Robert Lewandowski.

Newcastle United (4-3-3): Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Sandro Tonali, Joelinton, Jacob Ramsey; Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes.

Statistik Kunci Pertandingan

Aspek Keterangan Head to Head Barcelona 4 Menang, 1 Imbang (5 Laga Terakhir) Rekor Kandang Barca 20 Kemenangan dari 21 Laga Terakhir Skor Aggregat 1-1 (Leg 1)

Bagi Anda yang ingin menyaksikan duel panas ini, pertandingan dapat diakses melalui layanan streaming resmi. Pastikan Anda menggunakan koneksi internet yang stabil untuk mendapatkan kualitas siaran terbaik.

