Preview Liga Champions: Barcelona vs Newcastle United, Misi Hidup Mati di Camp Nou

PERTEMPURAN sengit memperebutkan tiket perempat final Liga Champions tersaji di Spotify Camp Nou saat Barcelona menjamu kuda hitam Inggris, Newcastle United. Hasil imbang 1-1 di St. James' Park di laga leg pertama membuat laga ini menjadi partai final kepagian bagi kedua tim.
Barcelona, di bawah asuhan Hansi Flick, telah bertransformasi menjadi mesin gol yang mematikan. Dengan kemenangan 5-2 atas Sevilla, baru-baru ini, Blaugrana menunjukkan bahwa mereka siap menghancurkan pertahanan lawan mana pun.
Kehadiran Lamine Yamal yang semakin matang di usia muda menjadi ancaman nyata bagi sisi kiri pertahanan Newcastle yang kemungkinan diisi oleh Lewis Hall.
Namun, masalah cedera di lini belakang menjadi lubang yang bisa dimanfaatkan lawan. Tanpa Jules Kounde dan Alejandro Balde, Flick terpaksa mengandalkan pemain muda seperti Gerard Martin dan menggeser Eric Garcia ke posisi bek tengah. Koordinasi pertahanan akan menjadi kunci untuk meredam serangan balik cepat tim tamu.
Bagi Newcastle, laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan kesempatan untuk mencatatkan sejarah pertama kalinya lolos ke perempat final UCL. Eddie Howe diprediksi akan menerapkan strategi pressing tinggi yang sempat membuat Barcelona frustrasi di leg pertama.
Absennya Bruno Guimaraes adalah pukulan telak, namun kembalinya Sandro Tonali ke kondisi bugar memberikan angin segar di lini tengah. Kecepatan Anthony Gordon dan Harvey Barnes di sektor sayap akan menjadi senjata utama untuk memukul balik Barcelona saat mereka terlalu asyik menyerang.
|Detail
|Keterangan
|Stadion
|Spotify Camp Nou, Barcelona
|Waktu Kick-off
|Kamis, 19 Maret 2026, 03.00 WIB
|Wasit
|Szymon Marciniak (Polandia)
|Agregat Saat Ini
|1 - 1
Barcelona diprediksi akan mendominasi penguasaan bola sejak menit awal, didorong oleh dukungan puluhan ribu suporter di Camp Nou. Newcastle United akan bermain lebih pragmatis, menunggu kesalahan pemain Barca untuk melakukan transisi cepat. Jika Barcelona mampu mencetak gol cepat, Newcastle akan dipaksa keluar menyerang, yang bisa berujung pada banjir gol di laga ini.
Akankah magis Lamine Yamal kembali membawa Barcelona berjaya, ataukah Newcastle United yang akan menciptakan kejutan terbesar di Liga Champions musim ini?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
