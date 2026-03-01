Chelsea vs Newcastle: Newcastle Bungkam Chelsea di Stamford Bridge, Tren Negatif The Blues Berlanjut

Chelsea vs Newcastle(Newcastle United)

CHELSEA gagal memanfaatkan momentum untuk merangkak naik ke papan atas Liga Premier Inggris setelah dipaksa menyerah 1-0 oleh Newcastle United di Stamford Bridge. Kekalahan ini memperpanjang catatan buruk The Blues yang kini hanya mampu memetik satu kemenangan dari lima pertandingan liga terakhir mereka.

Pertandingan dimulai dengan tekanan tinggi dari tuan rumah. Chelsea sempat mengancam lewat umpan silang Alejandro Garnacho yang menyasar tiang jauh, namun mantan pemain akademi mereka, Lewis Hall, sigap menghalau bola sebelum bisa dieksekusi oleh Joao Pedro. Tak lama berselang, Wesley Fofana nyaris mencetak gol lewat sundulan tipis di atas mistar gawang memanfaatkan situasi sepak pojok.

Meski mendominasi 15 menit awal, penyelesaian akhir yang buruk dari Garnacho dan Cole Palmer membuat peluang terbuang percuma.

Gol Tunggal Anthony Gordon

Keasyikan menyerang justru menjadi bumerang bagi Chelsea. Melalui skema serangan balik, Joe Willock berhasil mengeksploitasi rapuhnya barisan pertahanan tuan rumah. Willock berlari bebas dan mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan mudah oleh Anthony Gordon untuk membawa Newcastle unggul 1-0.

Lini belakang Chelsea yang digalang Fofana tampak limbung. Bek asal Prancis itu bahkan nyaris diusir wasit setelah menjatuhkan Gordon, meski VAR akhirnya memutuskan tidak ada kartu merah. Keputusan VAR juga sempat menguntungkan tuan rumah di akhir babak pertama saat insiden Reece James yang menjatuhkan Malick Thiaw di kotak penalti dianggap bukan sebuah pelanggaran.

Perlawanan Tanpa Hasil

Memasuki babak kedua, manajer Liam Rosenior mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Liam Delap. Striker muda tersebut hampir memberikan dampak instan, namun sepakannya masih bisa ditepis dengan gemilang oleh Aaron Ramsdale.

Drama kembali terjadi saat Nick Woltemade terlihat menjatuhkan Cole Palmer di area terlarang. Meski ada protes keras dari pemain Chelsea, wasit tetap pada keputusannya untuk tidak memberikan penalti.

Di menit-menit akhir, Chelsea terus membombardir pertahanan The Magpies. Delap nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan tipis yang melenceng, disusul eksekusi tendangan bebas Reece James di masa injury time yang hanya membentur tiang gawang. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 1-0 untuk kemenangan tim tamu tetap bertahan.

Rekor Buruk di Kandang

Kekalahan ini mempertegas kesulitan Chelsea saat bermain di hadapan pendukung sendiri. Musim ini, mereka tercatat hanya memenangkan dua dari delapan pertandingan kandang melawan tim yang memulai pekan di paruh bawah klasemen.

Hasil ini membuat Chelsea gagal menyamai poin Aston Villa dan Manchester United. Sebaliknya, Newcastle besutan Eddie Howe kini naik ke posisi sembilan, hanya terpaut enam poin dari Chelsea di klasemen sementara. (BBC/Z-2)