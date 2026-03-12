Arsenal Seriusi Perburuan Tino Livramento dari Newcastle United

Bek Newcastle United Tino Livramento(AFP/ANDY BUCHANAN)

ARSENAL dilaporkan telah menetapkan bek Newcastle United, Tino Livramento, sebagai target prioritas untuk bursa transfer musim panas 2026. Langkah ini diambil Mikel Arteta untuk memperkuat lini pertahanan yang dinilai membutuhkan penyegaran di posisi bek sayap.

Pemain berusia 23 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di Liga Primer Inggris sejak kepindahannya dari Southampton. Namun, situasi kontraknya di St James' Park yang mulai memasuki periode krusial membuat klub-klub besar, termasuk Arsenal dan Manchester City, mulai bersiap meluncurkan tawaran resmi.

Faktor Kunci: Agen yang Sama dengan Arteta

Kabar menarik yang muncul adalah Livramento berada di bawah naungan agen yang sama dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta. Hal ini dianggap sebagai keuntungan strategis bagi The Gunners dalam melakukan pendekatan persuasif kepada sang pemain.

Baca juga : Nnamdi Collins Jadi Rebutan 6 Raksasa Liga Primer Inggris, Arsenal dan Manchester City Terdepan

Secara taktik, Livramento dianggap sebagai profil yang sempurna untuk skema inverted full-back Arteta. Kemampuannya untuk bertransformasi menjadi gelandang tambahan saat menyerang memberikan dimensi baru yang selama ini dicari oleh staf kepelatihan Arsenal.

Data Pemain Informasi Nama Lengkap Valentino Livramento Usia (per 2026) 23 Tahun Estimasi Valuasi £60.000.000 - £70.000.000 Klub Saat Ini Newcastle United

Newcastle United Pasang Harga Tinggi

Meskipun negosiasi kontrak Livramento dikabarkan sedang mandek, Newcastle United tidak akan membiarkan bintangnya pergi dengan harga murah. Manajemen The Magpies dilaporkan mematok harga tidak kurang dari 60 juta pound sterling.

Di sisi lain, Arsenal kemungkinan besar harus melepas salah satu pemain bertahannya, seperti Ben White atau Jakub Kiwior, demi memberikan ruang secara finansial dan tempat di skuad utama bagi Livramento.

Baca juga : Eddie Howe Tegaskan Sandro Tonali Tetap Setia di Newcastle United di Tengah Rumor Arsenal

Pemantauan terhadap kondisi fisik sang pemain juga terus dilakukan mengingat riwayat cedera lutut dan hamstring yang sempat menghambat perkembangannya di musim-musim sebelumnya.

Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Newcastle, namun sumber internal Arsenal mengonfirmasi bahwa Livramento adalah "profil yang sangat disukai" oleh departemen rekrutmen klub.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.