Arsenal Seriusi Perburuan Tino Livramento dari Newcastle United

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
ARSENAL dilaporkan telah menetapkan bek Newcastle United, Tino Livramento, sebagai target prioritas untuk bursa transfer musim panas 2026. Langkah ini diambil Mikel Arteta untuk memperkuat lini pertahanan yang dinilai membutuhkan penyegaran di posisi bek sayap.
Pemain berusia 23 tahun itu telah berkembang menjadi salah satu bek kanan terbaik di Liga Primer Inggris sejak kepindahannya dari Southampton. Namun, situasi kontraknya di St James' Park yang mulai memasuki periode krusial membuat klub-klub besar, termasuk Arsenal dan Manchester City, mulai bersiap meluncurkan tawaran resmi.
Kabar menarik yang muncul adalah Livramento berada di bawah naungan agen yang sama dengan manajer Arsenal, Mikel Arteta. Hal ini dianggap sebagai keuntungan strategis bagi The Gunners dalam melakukan pendekatan persuasif kepada sang pemain.
Secara taktik, Livramento dianggap sebagai profil yang sempurna untuk skema inverted full-back Arteta. Kemampuannya untuk bertransformasi menjadi gelandang tambahan saat menyerang memberikan dimensi baru yang selama ini dicari oleh staf kepelatihan Arsenal.
|Data Pemain
|Informasi
|Nama Lengkap
|Valentino Livramento
|Usia (per 2026)
|23 Tahun
|Estimasi Valuasi
|£60.000.000 - £70.000.000
|Klub Saat Ini
|Newcastle United
Meskipun negosiasi kontrak Livramento dikabarkan sedang mandek, Newcastle United tidak akan membiarkan bintangnya pergi dengan harga murah. Manajemen The Magpies dilaporkan mematok harga tidak kurang dari 60 juta pound sterling.
Di sisi lain, Arsenal kemungkinan besar harus melepas salah satu pemain bertahannya, seperti Ben White atau Jakub Kiwior, demi memberikan ruang secara finansial dan tempat di skuad utama bagi Livramento.
Pemantauan terhadap kondisi fisik sang pemain juga terus dilakukan mengingat riwayat cedera lutut dan hamstring yang sempat menghambat perkembangannya di musim-musim sebelumnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, belum ada tawaran resmi yang masuk ke meja manajemen Newcastle, namun sumber internal Arsenal mengonfirmasi bahwa Livramento adalah "profil yang sangat disukai" oleh departemen rekrutmen klub.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Kasper Hjulmand menilai Bayer Leverkusen tampil dominan dan hampir saja mengunci kemenangan sebelum kebobolan di menit-menit akhir pertandingan.
Mengapa Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal, dan Spurs raih hasil minor di 16 Besar UCL 2026? Simak analisis taktik dan penyebab kegagalannya di sini.
Mikel Arteta mengakui performa Arsenal belum berada pada level terbaik meski tetap membawa pulang hasil yang cukup positif untuk laga leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Bayer Leverkusen.
Arsenal bermain imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026 berkat gol penalti Kai Havertz di menit akhir.
Arsenal, Chelsea, dan Manchester United bersaing mendapatkan Johan Manzambi dari SC Freiburg. Simak profil gelandang yang dijuluki Michael Ballack baru ini.
Newcastle United ditahan imbang Barcelona 1-1 di leg pertama 16 besar UCL 2026. Gol Harvey Barnes dibalas penalti Lamine Yamal di menit berdarah.
Newcastle United ditahan imbang Barcelona 1-1 di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026. Penalti Lamine Yamal di menit akhir batalkan gol Harvey Barnes.
Bagi tim tuan rumah, ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya mereka mencicipi babak gugur kompetisi kasta tertinggi Eropa.
Newcastle United akan menghadapi ujian terberat mereka musim ini saat menjamu raksasa Spanyol, Barcelona, dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions
Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved