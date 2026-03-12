Leverkusen vs Arsenal, Penalti Larut Kai Havertz Selamatkan The Gunners

Gelandang Arsenal Kai Havertz melepaskan tendangan penalti yang menjebol gawang Bayer Leverkusen di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.(AFP/INA FASSBENDER)

ARSENAL berhasil membawa pulang hasil imbang 1-1 dari markas Bayer Leverkusen di laga leg pertama 16 besar Liga Champions 2025/2026. Bermain di BayArena, Kamis (12/3) dini hari WIB, The Gunners nyaris kalah sebelum penalti Kai Havertz di menit-menit akhir menyelamatkan wajah tim tamu.

Tuan rumah unggul lebih dulu pada awal babak kedua melalui sundulan kapten Robert Andrich. Namun, keunggulan tersebut sirna setelah pelanggaran di kotak terlarang pada menit ke-89 membuahkan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh mantan bintang Leverkusen, Kai Havertz.

Jalannya Pertandingan: Dominasi yang Buntu

Sejak peluit pertama dibunyikan, Arsenal mencoba mengambil inisiatif serangan dengan penguasaan bola mencapai 55%. Namun, pertahanan disiplin yang diterapkan pelatih Leverkusen, Kasper Hjulmand, membuat lini depan Meriam London yang dipimpin Viktor Gyokeres kesulitan mencari celah.

Baca juga : Fokus Hadapi Bayer Leverkusen, Mikel Arteta Enggan Terlena Narasi Quadruple

Peluang emas pertama Arsenal datang di menit ke-19 melalui Gabriel Martinelli. Pemain asal Brasil itu melepaskan tembakan melengkung yang sayangnya hanya membentur mistar gawang setelah menerima umpan matang dari Gyokeres. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua: Kejutan Andrich dan Drama Penalti

Memasuki babak kedua, Leverkusen langsung tancap gas. Hanya satu menit setelah restart, Martin Terrier memaksa David Raya melakukan penyelamatan gemilang. Namun, dari sepak pojok yang dihasilkan, gawang Arsenal akhirnya bobol. Alejandro Grimaldo mengirimkan umpan akurat ke tiang jauh yang disambut sundulan tak terkawal oleh Robert Andrich pada menit ke-46.

Tertinggal satu gol, Mikel Arteta merespons dengan memasukkan Kai Havertz dan Noni Madueke. Keputusan ini terbukti jitu. Menjelang laga usai, tepatnya di menit ke-86, Madueke dijatuhkan oleh Malik Tillman di dalam kotak penalti.

Baca juga : Preview Liga Champions: Bayer Leverkusen vs Arsenal, Die Werkself Andalkan Tuah BayArena

Kai Havertz, yang kembali ke stadion tempat ia memulai karier profesionalnya, maju sebagai algojo. Dengan tenang, ia mengarahkan bola ke sudut bawah gawang tanpa bisa dijangkau kiper Janis Blaswich pada menit ke-89. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai.

Statistik Kunci Pertandingan Statistik Bayer Leverkusen Arsenal Penguasaan Bola 45% 55% Total Tembakan 11 9 Tembakan Tepat Sasaran 4 3

Susunan Pemain

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Poku, Palacios, Garcia, Grimaldo; Terrier, Maza; Kofane.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Martinelli; Gyokeres.

Lokasi Pertandingan: BayArena, Leverkusen, Jerman.

Hasil ini membuat peluang kedua tim masih terbuka lebar. Leg kedua akan digelar di Emirates Stadium, London, pada 17 Maret 2026 mendatang. Arsenal hanya membutuhkan kemenangan tipis untuk memastikan tiket ke babak perempat final.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.