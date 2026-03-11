Perang Transfer Arsenal, Chelsea, MU demi Johan Manzambi: Freiburg Minta Rp946 Miliar

Headline
BURSA transfer musim panas 2026 diprediksi akan memanas lebih awal dengan munculnya nama Johan Manzambi sebagai komoditas paling dicari di Eropa. Gelandang muda milik SC Freiburg ini dilaporkan telah memicu persaingan sengit antara tiga raksasa Liga Primer Inggris: Arsenal, Chelsea, dan Manchester United.
Pemain berkebangsaan Swiss ini mencuri perhatian setelah tampil impresif di Bundesliga musim 2025/2026. Dengan kemampuan serba bisa di lini tengah, Manzambi dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang bagi klub-klub besar yang sedang merombak skuat mereka.
Johan Manzambi, yang baru menginjak usia 20 tahun, sering dijuluki oleh para pemandu bakat sebagai "Gladiator Modern". Julukan ini merujuk pada fisiknya yang tangguh, daya jelajah tinggi, serta ketenangan luar biasa saat menguasai bola di bawah tekanan.
Gaya mainnya sering dibandingkan dengan legenda Jerman, Michael Ballack, karena kemampuannya dalam transisi dari bertahan ke menyerang (box-to-box). Manzambi tidak hanya kuat dalam memutus serangan lawan, tetapi juga memiliki insting mencetak gol yang tajam dari lini kedua.
Arsenal dilaporkan menjadi klub yang paling awal melakukan pergerakan. Mikel Arteta melihat Manzambi sebagai mitra ideal bagi Declan Rice untuk memperkuat kedalaman lini tengah The Gunners di kompetisi Eropa. Tim pemandu bakat Arsenal dikabarkan telah memantau sang pemain dalam sepuluh pertandingan terakhir secara langsung.
Di sisi lain, Manchester United di bawah kendali INEOS menjadikannya target utama sebagai alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan Adam Wharton. United ingin membangun lini tengah yang lebih dinamis untuk mendukung skema serangan balik cepat mereka.
Chelsea juga tidak mau ketinggalan. Sesuai dengan kebijakan klub yang gemar mengoleksi talenta muda berbakat (wonderkid), The Blues melihat Manzambi sebagai investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan untuk memperkuat pondasi tim di Stamford Bridge.
SC Freiburg berada dalam posisi tawar yang sangat kuat karena Manzambi masih terikat kontrak hingga Juni 2030. Klub Jerman tersebut dilaporkan hanya bersedia melepas aset berharganya jika ada tawaran yang mencapai angka €50 juta hingga €55 juta, atau sekitar Rp860 Miliar hingga Rp946 Miliar.
|Kategori
|Catatan Statistik
|Penampilan
|31 (Semua Kompetisi)
|Gol
|4
|Assist
|5
|Akurasi Operan
|85.8%
|Menit Bermain
|2.189'
|Posisi Utama
|Central Midfield (CM)
Stadion Europa-Park di kota Freiburg kini menjadi destinasi wajib bagi para direktur olahraga klub elite Eropa. Dengan performa yang terus menanjak, Johan Manzambi tampaknya tinggal menunggu waktu untuk mendarat di kompetisi paling bergengsi di dunia, Liga Primer Inggris.
Menurut Anda, klub mana yang paling cocok menjadi pelabuhan berikutnya bagi Johan Manzambi? Apakah gaya mainnya lebih pas untuk skema Arteta, atau justru lebih dibutuhkan di Old Trafford?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
