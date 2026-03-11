Arsenal Bidik Julian Brandt: Langkah Strategis Mikel Arteta Perkuat Kreativitas Lini Tengah

Headline
ARSENAL dikabarkan tengah memantau secara intensif situasi gelandang kreatif Borussia Dortmund, Julian Brandt. Pemain asal Jerman tersebut masuk dalam daftar belanja utama Mikel Arteta untuk bursa transfer musim panas 2026 mendatang.
Ketertarikan The Gunners bukan tanpa alasan. Dengan jadwal kompetisi yang semakin padat di Liga Primer Inggris dan Liga Champions, Arteta membutuhkan kedalaman skuad di posisi gelandang serang. Brandt dianggap memiliki profil yang tepat karena fleksibilitasnya yang bisa bermain di posisi nomor 10 maupun melebar ke sayap.
|Kategori Statistik
|Detail Performa
|Penampilan (Semua Kompetisi)
|28 Pertandingan
|Gol / Assist
|8 Gol / 12 Assist
|Akurasi Operan
|87%
|Key Passes per Laga
|2.4
Julian Brandt saat ini memiliki kontrak di Borussia Dortmund yang akan berakhir pada Juni 2027. Namun, laporan dari Jerman menyebutkan bahwa Dortmund mungkin terbuka untuk menjual sang pemain di angka 45-50 juta Euro (sekitar Rp850 miliar hingga Rp940 miliar) jika Brandt tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa baktinya di Signal Iduna Park.
"Arsenal telah mengirim pemandu bakat mereka dalam tiga pertandingan terakhir Borussia Dortmund untuk memantau Julian Brandt secara langsung. Belum ada tawaran resmi, namun komunikasi dengan agen sang pemain sudah mulai terjalin untuk memahami persyaratan personal," ujar pakar transfer Fabrizio Romano.
Jika transfer ini terwujud, Brandt diprediksi tidak akan langsung menggeser Martin Ødegaard. Namun, ia akan memberikan opsi rotasi tingkat tinggi yang selama ini sulit didapatkan Arsenal. Kemampuan Brandt dalam melakukan transisi cepat dan visi bermainnya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan possession-based yang diusung Arteta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Borussia Dortmund belum memberikan pernyataan resmi terkait minat Arsenal. Namun, pergerakan di lantai bursa transfer musim panas 2026 dipastikan akan memanas seiring dengan keinginan Brandt untuk mencari tantangan baru di luar Bundesliga.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
