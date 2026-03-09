St Pauli vs Eintracht Frankfurt, Laga di Millerntor Berakhir Imbang Tanpa Gol

Laga Bundesliga antara St Pauli dan Eintracht Frankfurt(Instagram @fcstpauli)

ST Pauli dan Eintracht Frankfurt harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 0-0 dalam laga pekan ke-25 Bundesliga musim 2025/2026 di Stadion Millerntor, Minggu (8/3) malam WIB.

Meski berakhir tanpa gol, pertandingan ini menyajikan duel taktis yang intens, ketika pertahanan kokoh tuan rumah berhasil meredam dominasi penguasaan bola tim tamu.

Babak Pertama: Tiang Gawang Penyelamat Frankfurt

Bermain di hadapan pendukung sendiri, St Pauli yang sedang dalam tren positif mencoba mengambil inisiatif serangan melalui sektor sayap.

Meski Frankfurt lebih mendominasi penguasaan bola di awal laga, St Pauli justru menciptakan peluang-peluang yang jauh lebih berbahaya.

Keberuntungan belum berpihak pada tuan rumah saat laga memasuki menit ke-24. Mathias Pereira Lage hampir membawa St Pauli unggul, namun sepakannya hanya membentur tiang gawang sebelah kiri setelah menerima umpan matang dari Tomoya Ando.

Selang tujuh menit kemudian, giliran Danel Sinani yang melepaskan tendangan jarak jauh yang keras, tetapi bola kembali membentur tiang gawang yang berbeda, membuat kiper Frankfurt, Michael Zetterer, sempat mati langkah.

Babak Kedua: Dominasi Tanpa Solusi

Memasuki babak kedua, Eintracht Frankfurt di bawah arahan pelatih baru Albert Riera tampil lebih agresif.

Jean-Matteo Bahoya hampir memecah kebuntuan pada menit ke-46, namun refleks cepat Nikola Vasilj di bawah mistar St Pauli berhasil mengamankan gawang tuan rumah.

St Pauli harus melakukan pergantian paksa pada menit ke-48 setelah Manolis Saliakas mengalami cedera dan digantikan oleh Lars Ritzka. Di sisi lain, Frankfurt mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan pemain internasional Jepang, Ritsu Doan.

Secara statistik, Die Adler sangat mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 71% dan jumlah operan hampir tiga kali lipat dari tuan rumah. Namun, strategi tictac yang diterapkan Riera kesulitan menembus blok rendah pertahanan St Pauli.

Peluang emas terakhir Frankfurt lahir di menit ke-84 lewat sundulan Jonathan Burkardt, namun bola masih melenceng tipis dari sasaran.

Aurele Amenda: Tembok Kokoh Eintracht Frankfurt

Bek tengah Frankfurt, Aurele Amenda, dinobatkan sebagai Player of the Match. Penampilan impresifnya menjadi kunci Frankfurt terhindar dari kekalahan lewat serangan balik cepat St Pauli.

Amenda mencatatkan 12 kemenangan duel dan akurasi operan mencapai 89%, yang membantu timnya menjaga ritme permainan sepanjang 90 menit.

Implikasi Klasemen

Hasil imbang ini cukup krusial bagi St Pauli untuk menjaga jarak dari zona degradasi. Saat ini, mereka duduk di peringkat ke-15 klasemen Bundesliga, posisi terbaik mereka sejak November lalu.

Sementara bagi Eintracht Frankfurt, hasil ini menunjukkan dominasi penguasaan bola mereka masih memerlukan penyelesaian akhir yang lebih klinis untuk bisa bersaing di papan atas.

Die Adler menduduki peringkat tujuh klasemen Bundesliga dengan rahan 35 poin dari 25 laga. (Z-1)