Arsenal Ditahan Bayer Leverkusen, Mikel Arteta Akui The Gunners tidak Main Bagus

Pelatih Arsenal Mikel Arteta(AFP/UWE KRAFT)

ARSENAL harus puas membawa pulang hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis (12/3) dini hari. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui timnya tidak tampil maksimal sepanjang pertandingan.

Arteta mengakui performa timnya belum berada pada level terbaik meski tetap membawa pulang hasil yang cukup positif untuk leg kedua.

“Kami tidak bermain dengan performa terbaik hari ini. Tetapi kami pulang dengan hasil yang cukup baik. Pekan depan kami harus meningkatkan permainan. Dukungan suporter di kandang akan sangat penting,” ujar Arteta.

Gol penyeimbang Arsenal lahir pada menit ke-89 melalui penalti Kai Havertz. Gelandang asal Jerman itu sukses mengeksekusi tendangan setelah Noni Madueke dijatuhkan di kotak terlarang.

Arsenal sebenarnya sempat menguasai jalannya pertandingan namun gagal memaksimalkan sejumlah peluang. Arteta menilai timnya kehilangan kendali permainan setelah jeda babak pertama.

“Kami sebenarnya sudah mengendalikan permainan dengan baik, tetapi gagal mencetak gol. Setelah itu kami membiarkan pertandingan lepas dari kendali, dan itu tidak perlu terjadi,” kata Arteta.

Leverkusen lebih dulu unggul lewat sundulan Robert Andrich di awal babak kedua. Gol itu tercipta setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Alejandro Grimaldo.

Sebelumnya, kedua tim tampil berhati-hati pada babak pertama. Arsenal sempat memperoleh peluang terbaik melalui Gabriel Martinelli, namun tembakannya hanya membentur mistar gawang.

Leverkusen tampil lebih agresif setelah turun minum. Serangan mereka langsung membuahkan peluang ketika Martin Terrier memaksa kiper Arsenal David Raya melakukan penyelamatan penting.

Gol Andrich membuat tuan rumah sempat berada di atas angin. Namun Arsenal akhirnya menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan setelah wasit menilai Malik Tillman melakukan pelanggaran terhadap Madueke di dalam kotak penalti.

Havertz yang masuk sebagai pemain pengganti menjalankan tugas sebagai eksekutor dengan tenang. Pemain asal Jerman itu menempatkan bola ke sudut bawah gawang dan hanya melakukan selebrasi singkat karena menghadapi klub yang pernah membesarkan namanya.

Hasil itu membuat peluang Arsenal tetap terbuka lebar untuk melaju ke perempat final. The Gunners perlu meraih kemenangan pada leg kedua yang akan digelar di Stadion Emirates pekan depan. (Z-1)