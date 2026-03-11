Newcastle United vs Barcelona: Asa The Magpies di Camp Nou Masih Terbuka

Newcastle United vs Barcelona(Dok. Outlook)

NEWCASTLE United tetap memelihara asa untuk melangkah ke babak perempat final Liga Champions untuk pertama kalinya, meski harus menerima kenyataan pahit ditahan imbang Barcelona 1-1 pada leg pertama babak 16 besar di St. James' Park, Rabu (11/3) dini hari WIB.

Manajer Newcastle, Eddie Howe, meyakini pasukannya mampu membuat kejutan di Stadion Camp Nou pada pertemuan kedua mendatang. The Magpies sejatinya sempat unggul lewat gol Harvey Barnes empat menit sebelum waktu normal berakhir, memanfaatkan assist dari Jacob Murphy.

Namun, kemenangan yang sudah di depan mata sirna setelah Lamine Yamal menyamakan kedudukan melalui titik penalti pada menit ke-90+6. Penalti diberikan setelah bek Newcastle, Malick Thiaw, melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo di area terlarang.

Statistik Pertandingan: Newcastle United vs Barcelona

Statistik Newcastle Barcelona Penguasaan Bola 48% 52% Total Tembakan 16 9 Tembakan Tepat Sasaran 6 2 Pencetak Gol H. Barnes (86') L. Yamal (90+6' - P)

Eddie Howe: Kami Percaya Bisa Menang di Spanyol

Meski saat ini masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen Liga Primer, Howe optimistis timnya memiliki kapasitas untuk menyingkirkan pemimpin klasemen La Liga sekaligus pemegang lima gelar juara Eropa tersebut.

"Tentu saja ada harapan. Kami percaya pada diri kami sendiri, kami percaya pada kemampuan kami. Saya pikir kami telah menunjukkannya hari ini," ujar Howe dikutip dari AFP.

Howe menilai anak asuhnya tampil luar biasa dengan intensitas tinggi yang konsisten sepanjang laga. Newcastle yang bermain tanpa Anthony Gordon sejak awal karena masalah kebugaran, justru mampu mendikte permainan lewat aksi Lewis Hall dan Sandro Tonali.

Hansi Flick Akui Barcelona Beruntung

Di sisi lain, pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengakui timnya beruntung bisa meninggalkan Tyneside dengan hasil imbang. Flick menyatakan hasil 1-1 sudah cukup memuaskan mengingat krisis pemain yang melanda skuatnya, termasuk absennya Frenkie de Jong dan Jules Kounde.

"Saat menguasai bola, kami tidak bermain dengan baik. Kami terlalu banyak kehilangan bola dan melakukan kesalahan mudah. Kami harus bermain jauh lebih baik minggu depan," kata Flick.

Jadwal Leg Kedua Barcelona vs Newcastle United

Pertandingan: Barcelona vs Newcastle United

Tanggal: Kamis, 19 Maret 2026 (WIB)

Lokasi: Stadion Camp Nou, Barcelona

Status: Leg Kedua Babak 16 Besar Liga Champions

Kedua tim akan kembali berduel untuk memperebutkan tiket ke babak delapan besar pada 18 Maret mendatang di Spanyol. Dengan dihapusnya aturan gol tandang di kompetisi UEFA, peluang kedua tim masih benar-benar terbuka lebar. (Z-10)