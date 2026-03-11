Profil Mario Lemina: Sang Metronom Gabon di Laga Liverpool vs Galatasaray

Mario Lemina(Instagram/@lemsm13)

NAMA Mario Lemina menjadi pusat perhatian setelah performa gemilangnya saat laga Liverpool vs Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Gelandang veteran ini membuktikan kelasnya saat membawa Galatasaray menumbangkan raksasa Inggris itu.

Profil Singkat Mario Lemina

Mario René Junior Lemina lahir di Libreville, Gabon, pada 1 September 1993. Memasuki usia 32 tahun di 2026, Lemina tetap menjadi sosok vital di lini tengah berkat kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan taktisnya.

Kategori Detail Klub Saat Ini Galatasaray (Süper Lig Turki) Kewarganegaraan Gabon Nomor Punggung 99

Prestasi Melawan Liverpool di Liga Champions UCL 2026

Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Rams Park, Lemina mencatatkan prestasi monumental:

Baca juga : Liverpool vs Galatasaray : Arne Slot Sesali Penyelesaian Akhir Ceroboh di Liga Champions

Pencetak Gol Tunggal: Sundulan Lemina pada menit ke-7 menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut.

Sundulan Lemina pada menit ke-7 menjadi satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut. Master Lini Tengah: Mencatatkan akurasi operan sebesar 89% dan memenangkan mayoritas duel udara di area pertahanan.

Mencatatkan akurasi operan sebesar 89% dan memenangkan mayoritas duel udara di area pertahanan. Pengalaman Premier League: Pengetahuannya tentang gaya main tim Inggris sangat membantu Galatasaray meredam serangan balik Liverpool yang dipimpin Mohamed Salah.

Rekam Jejak Karier dan Trofi Mario Lemina

Sebelum kembali ke Galatasaray pada 2025, Lemina telah mengukir prestasi di berbagai liga top:

Serie A Italia: Meraih dua gelar Scudetto bersama Juventus (2016, 2017).

Meraih dua gelar Scudetto bersama Juventus (2016, 2017). Süper Lig Turki: Membawa Galatasaray juara liga pada musim 2024/2025.

Membawa Galatasaray juara liga pada musim 2024/2025. Piala Dunia U-20: Menjadi bagian dari skuad juara Prancis U-20 pada tahun 2013 sebelum beralih ke timnas senior Gabon.

Catatan Editor: Performa Lemina di leg pertama ini memberikan modal berharga bagi Galatasaray sebelum bertandang ke Anfield pada pekan depan.

Siapa pencetak gol Galatasaray vs Liverpool 2026?

Mario Lemina jadi pencetak gol tunggal dalam kemenangan 1-0 Galatasaray atas Liverpool di leg pertama babak 16 besar UCL 2026.

Kapan Mario Lemina bergabung kembali dengan Galatasaray?

Lemina resmi kembali ke Galatasaray pada 5 Februari 2025 setelah ditransfer dari klub Premier League, Wolverhampton Wanderers.

(H-4)