Profil Mario Lemina: Sang Metronom Gabon di Laga Liverpool vs Galatasaray

NAMA Mario Lemina menjadi pusat perhatian setelah performa gemilangnya saat laga Liverpool vs Galatasaray di babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Gelandang veteran ini membuktikan kelasnya saat membawa Galatasaray menumbangkan raksasa Inggris itu.
Mario René Junior Lemina lahir di Libreville, Gabon, pada 1 September 1993. Memasuki usia 32 tahun di 2026, Lemina tetap menjadi sosok vital di lini tengah berkat kombinasi kekuatan fisik dan kecerdasan taktisnya.
|Kategori
|Detail
|Klub Saat Ini
|Galatasaray (Süper Lig Turki)
|Kewarganegaraan
|Gabon
|Nomor Punggung
|99
Dalam pertandingan yang berlangsung pada 10 Maret 2026 di Rams Park, Lemina mencatatkan prestasi monumental:
Sebelum kembali ke Galatasaray pada 2025, Lemina telah mengukir prestasi di berbagai liga top:
Siapa pencetak gol Galatasaray vs Liverpool 2026?
Mario Lemina jadi pencetak gol tunggal dalam kemenangan 1-0 Galatasaray atas Liverpool di leg pertama babak 16 besar UCL 2026.
Kapan Mario Lemina bergabung kembali dengan Galatasaray?
Lemina resmi kembali ke Galatasaray pada 5 Februari 2025 setelah ditransfer dari klub Premier League, Wolverhampton Wanderers.
(H-4)
Mario Lemina meneken kontrak selama 1,5 tahun senilai 48 ribu pound sterlung per pekan dengan Galatasaray dengan opsi perpanjangan satu tahun.
Mario Lemina menjadi pahlawan bagi Wolverhampton Wanderers usai mencetak satu-satunya gol pada laga kontra Brighton Hove and Albion.
Polisi mengatakan para pencuri membawa kabur jam dan barang berharga lain milik Lemina seharga 300 ribu euro atau sekitar Rp4,9 miliar.
