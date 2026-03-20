Noa Lang Jalani Operasi Darurat Usai Alami Luka Serius Akibat Benturan Papan Iklan di Anfield

Penyerang Galatasaray Noa Lang mengalami cedera usai membentur papan iklan dalam laga leg kedua 16 besar Liga Champions di Anfield.(AFP/PAUL ELLIS )

PENYERANG Galatasaray, Noa Lang, terpaksa menjalani operasi darurat di Liverpool setelah mengalami insiden tragis dalam laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025/2026.

Pemain timnas Belanda tersebut mengalami cedera parah pada ibu jari tangan kanannya akibat benturan keras dengan papan iklan di Stadion Anfield.

Insiden tersebut terjadi pada fase akhir pertandingan saat Galatasaray ditundukkan tuan rumah Liverpool dengan skor 0-4, Kamis (19/3) dini hari WIB.

Lang menubruk papan iklan dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan luka cukup dalam sehingga memerlukan penanganan bedah segera.

Kronologi dan Penanganan Medis

Pertandingan sempat terhenti sekitar enam menit saat tim medis memberikan pertolongan pertama di pinggir lapangan.

Kondisi Lang yang cukup mengkhawatirkan membuat staf medis memutuskan untuk menandu sang pemain keluar lapangan guna menghindari komplikasi lebih lanjut.

Pihak Galatasaray mengonfirmasi bahwa setelah pemeriksaan awal pascalaga, Lang langsung dibawa ke fasilitas medis di Liverpool untuk dioperasi oleh tim dokter klub sebelum rombongan tim meninggalkan kota.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Lang memberikan kabar positif bahwa operasi berjalan dengan baik.

Kabar ini menjadi pukulan telak bagi Galatasaray, mengingat Lang adalah pilar utama lini serang sejak dipinjam dari Napoli, Januari lalu.

Kehilangan Lang secara mendadak menambah beban klub yang juga harus kehilangan Victor Osimhen akibat patah lengan di pertandingan yang sama.

Simpati dari Virgil van Dijk

Kapten Liverpool, Virgil van Dijk, yang juga merupakan rekan setim Lang di timnas Belanda, memberikan pernyataan terkait insiden tersebut.

Meski menyayangkan kejadian itu, Van Dijk menegaskan bahwa hal tersebut murni kecelakaan teknis.

“Ini kecelakaan besar, tapi tidak ada hubungannya dengan stadion. Saya sudah berbicara dengannya, semoga dia bisa segera kembali bermain karena kami membutuhkannya jika dia bergabung dengan timnas pekan depan,” ujar Van Dijk.

Evaluasi Keamanan Stadion

Menanggapi cedera serius yang dialami pemain lawan, manajemen Liverpool berencana melakukan penyelidikan rinci terkait insiden di area papan iklan tersebut.

Langkah ini diambil untuk memastikan standar keamanan di pinggir lapangan tetap terjaga, sembari menyampaikan doa agar proses pemulihan Lang berjalan cepat.

Bagi timnas Belanda, kondisi Lang menjadi perhatian khusus. Mengingat performa impresifnya di kualifikasi Piala Dunia 2025, tenaga Lang sangat dibutuhkan untuk agenda internasional pekan depan.

Kini, semua pihak menanti hasil evaluasi medis pascaoperasi untuk menentukan berapa lama sang penyerang harus absen dari lapangan hijau. (Ant/Z-1)