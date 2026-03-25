Akan Tampil di Perempat Final Liga Champions, PSG Minta Laga Kontra Lens Ditunda

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
OPERATOR Liga Prancis (LFP) mengonfirmasi bahwa Paris Saint-Germain (PSG) telah mengajukan permohonan penundaan laga kontra Lens. Langkah ini diambil raksasa Paris tersebut guna menjaga kebugaran pemain di tengah jadwal padat perempat final Liga Champions melawan Liverpool.
PSG dijadwalkan menjamu Liverpool di Parc des Princes pada Rabu (8/4), sebelum bertandang ke Anfield untuk LAGA leg kedua pada Selasa (14/4).
Di antara dua laga krusial tersebut, anak asuh Luis Enrique ini seharusnya menyambangi markas Lens pada Sabtu (11/4).
Laga kontra Lens sendiri merupakan partai krusial bagi perebutan gelar juara domestik musim ini. Saat ini, kedua tim hanya terpaut satu poin di puncak klasemen, dengan PSG masih mengantongi satu tabungan pertandingan.
Meski LFP sering kali mengistimewakan klub Prancis yang berlaga di kompetisi Eropa, kubu Lens secara tegas menolak wacana penundaan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Lens mengkritik kebijakan liga yang dianggap terlalu memanjakan tim besar.
"Liga Prancis secara bertahap diturunkan menjadi sekadar variabel penyesuaian, yang kami nilai sebagai konsep keadilan olahraga yang aneh," tulis pernyataan resmi Lens.
Selain masalah prinsip, Lens keberatan karena jadwal mereka juga sangat padat. Mereka telah mencapai semifinal Coupe de France untuk menghadapi Toulouse pada 21 April.
Penundaan laga kontra PSG dikhawatirkan akan membuat skuad mereka tidak bertanding selama 15 hari, sebelum akhirnya dipaksa bermain setiap tiga hari sekali.
Fenomena permintaan tunda ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, laga PSG melawan Nantes juga ditunda, yang memicu kemarahan suporter Nantes.
Akibatnya, Nantes kini harus melakoni jadwal padat, tiga pertandingan dalam sepekan, pada April mendatang yang bisa mengancam posisi mereka di liga.
Selain PSG, LFP juga mengonfirmasi bahwa Strasbourg mengajukan permintaan serupa untuk menunda laga melawan Brest karena bentrok dengan jadwal mereka di Liga Konferensi. Hingga saat ini, keputusan akhir masih berada di tangan LFP. (Ant/Z-1)
Kiper Pape Sy tampil gemilang dalam laga debutnya pasca-cedera untuk membawa Metz mencuri satu poin di markas Rennes.
Paris FC sukses menumbangkan Le Havre 3-2 meski bermain dengan 10 orang. Gol perdana Ciro Immobile bawa Paris FC menjauh dari zona degradasi Ligue 1.
LOSC Lille sukses menumbangkan Marseille 1-2 lewat gol dramatis Olivier Giroud. Kemenangan ini memangkas jarak Lille ke zona empat besar Ligue 1.
Nantes gagal memetik poin di laga debut kembalinya Vahid Halilhodzic. Brace Joaquin Panichelli bawa Strasbourg menang dramatis 3-2 di Stade de la Beaujoire.
AS Monaco sukses menumbangkan Lyon 2-1 di markas lawan. Gol Maghnes Akliouche dan penalti Folarin Balogun bawa Monaco tempel ketat papan atas Ligue 1.
Empat gol kemenangan PSG ke gawang Nice masing-masing dilesakkan oleh Nuno Mendes, Desire Doue, Dro Fernandez, dan Warren Zaire-Emery.
Simak preview laga Ligue 1 antara Nice vs PSG di Allianz Riviera. Analisis taktik, head to head, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
PSG melaju ke perempat final Liga Champions setelah membungkam Chelsea 3-0 di Stamford Bridge. Kvaratskhelia, Barcola, dan Mayulu jadi bintang kemenangan.
Chelsea menjamu PSG di leg kedua 16 besar Liga Champions 2026. Mampukah The Blues mengejar defisit 3 gol setelah kalah 5-2 di Paris? Cek prediksinya.
Insiden tersebut terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua saat Chelsea sedang tertinggal 2-4 dan berupaya mengejar defisit gol dari PSG di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.
