Rennes vs Metz 0-0: Aksi Heroik Pape Sy Gagalkan Kemenangan Tuan Rumah

Kiper Pape Sy tampil gemilang dalam laga debutnya pasca-cedera untuk membawa Metz mencuri satu poin di markas Rennes. (Rennes)

PENAMPILAN luar biasa diperlihatkan kiper Pape Sy saat membantu Metz menahan imbang Stade Rennais tanpa gol dalam lanjutan Ligue 1. Aksi heroik penjaga gawang asal Senegal tersebut sekaligus memutus ambisi Rennes yang mengincar kemenangan head-to-head kesembilan berturut-turut atas Metz.

Laga ini menjadi momen emosional bagi Pape Sy yang baru kembali merumput sejak akhir Oktober lalu setelah pulih dari cedera gegar otak. Tak tanggung-tanggung, ia langsung didapuk sebagai Man of the Match berkat rentetan penyelamatan krusialnya.

Dominasi Tanpa Hasil Tuan Rumah

Stade Rennais langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan. Kapten Valentin Rongier melepaskan tembakan keras yang memaksa Sy bekerja keras di awal laga. Tak berselang lama, giliran Arnaud Nordin yang mencoba peruntungan dari jarak jauh, namun bola mendarat tepat di pelukan Sy.

Tekanan tuan rumah mencapai puncaknya ketika Sebastian Szymanski melepaskan eksekusi tendangan bebas yang mengarah akurat ke gawang. Namun, Sy kembali menunjukkan kelasnya dengan penyelamatan spektakuler. Hingga babak pertama usai, gelombang serangan dari Lilian Brassier hingga Mahdi Camara selalu mentah di tangan sang penjaga gawang.

Drama Mistar Gawang dan Intervensi VAR

Memasuki babak kedua, Rennes tetap memegang kendali permainan. Skuad asuhan Franck Haise hampir saja memecah kebuntuan pada menit ke-63 melalui tendangan geledek Ludovic Blas. Sial bagi tuan rumah, bola yang sudah gagal dijangkau Pape Sy justru menghantam mistar gawang dengan keras.

Metz, yang tampil tanpa pencetak gol terbanyak mereka Gauthier Hein, sesekali memberikan perlawanan melalui Bouna Sarr yang memaksa kiper Rennes, Brice Samba, melakukan penyelamatan sigap.

Drama sesungguhnya terjadi pada menit ke-89. Publik tuan rumah sempat bersorak saat Anthony Rouault berhasil menceploskan bola dari jarak dekat. Namun, kegembiraan itu sirna setelah VAR melakukan peninjauan dan membatalkan gol tersebut karena adanya pelanggaran yang terjadi dalam proses serangan.

Situasi Sulit di Papan Bawah

Hasil imbang ini terasa menyesakkan bagi Rennes karena membuat mereka tertahan di luar posisi enam besar. Sementara bagi Metz, meski berhasil mencuri poin, posisi mereka masih terbenam di dasar klasemen.

Kini Metz tercatat belum memenangi 16 pertandingan liga terakhir (3 imbang, 13 kalah). Dengan tujuh pertandingan tersisa di musim 2025/26, Metz membutuhkan keajaiban luar biasa untuk bisa bertahan di Ligue 1 dan menghindari degradasi ke Ligue 2. (Flash Score/Z-2)