Paris FC vs Le Havre 3-2: Main dengan 10 Orang, Paris FC Tetap Perkasa Tumbangkan Le Havre

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
PARIS FC berhasil mengamankan kemenangan kandang kedua berturut-turut setelah menyudahi perlawanan sengit Le Havre AC dengan skor 3-2. Meski harus bermain dengan 10 orang di babak kedua, skuad asuhan Antoine Kombouaré sukses mengamankan tiga poin penting yang membawa mereka unggul sembilan angka dari zona play-off degradasi.
Tuan rumah tampil mengejutkan di babak pertama dengan intensitas serangan yang tinggi, setelah sebelumnya hanya mampu mencetak dua gol dalam enam laga terakhir. Dominasi Paris FC membuahkan hasil lewat dua gol cepat dalam kurun waktu empat menit.
Bintang kawakan Ciro Immobile akhirnya memecah kebuntuan sekaligus mencetak gol pertamanya bagi Paris FC sejak bergabung pada Februari lalu. Penyerang asal Italia tersebut menyambar bola hasil pantulan cerdik Diego Coppola untuk membawa timnya unggul 1-0.
Tak butuh waktu lama, momentum tuan rumah berlanjut. Pierre Lees-Melou melepaskan tendangan voli keras yang mengenai bek Le Havre, Ayumu Seko, sehingga bola berbelok arah masuk ke gawang. Paris FC hampir saja menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol andai sepakan Immobile tidak membentur tiang gawang di penghujung babak.
Memasuki babak kedua, situasi berbalik sulit bagi Paris FC. Rudy Matondo diusir wasit setelah melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Lucas Gourna-Douath. Unggul jumlah pemain, Le Havre langsung memberikan tekanan dan berhasil memperkecil kedudukan melalui sundulan Rassoul Ndiaye yang memanfaatkan umpan silang Sofiane Boufal.
Di tengah tekanan tamu, Paris FC menunjukkan mentalitas baja. Lewat sebuah serangan balik cepat, Lees-Melou mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sontekan mudah oleh Alimani Gory untuk mengubah skor menjadi 3-1.
Le Havre sempat mencetak gol tambahan di masa injury time melalui sundulan Godson Kyeremeh, memanfaatkan skema sepak pojok. Namun, gol tersebut datang terlambat untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.
Hasil ini membuat Le Havre tertahan di posisi ke-14 klasemen sementara, hanya terpaut lima poin dari zona merah. Bagi Antoine Kombouaré, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menjaga stabilitas tim di papan tengah Ligue 1. (Flash Score/Z-2)
Preview pertandingan Ligue 1 antara Paris FC vs Le Havre di Stade Jean Bouin. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Paris FC berhasil mencuri satu poin di markas Strasbourg berkat aksi gemilang kiper Kevin Trapp. Hasil ini membuat Paris FC makin menjauh dari zona degradasi.
Hasil imbang dengan Pari FC ini memperpanjang catatan impresif Lyon yang belum terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir mereka di Ligue 1.
Lyon bertekad bangkit dari tren negatif saat menjamu tim promosi Paris FC di Ligue 1. Simak prediksi skor, statistik, dan susunan pemain di sini.
Paris FC akhirnya memutus tren negatif usai mengalahkan OGC Nice 1-0 di Ligue 1.
