Paris FC vs Le Havre 3-2: Main dengan 10 Orang, Paris FC Tetap Perkasa Tumbangkan Le Havre

Paris FC sukses menumbangkan Le Havre 3-2 meski bermain dengan 10 orang. Gol perdana Ciro Immobile bawa Paris FC menjauh dari zona degradasi Ligue 1.(Paris FC)

PARIS FC berhasil mengamankan kemenangan kandang kedua berturut-turut setelah menyudahi perlawanan sengit Le Havre AC dengan skor 3-2. Meski harus bermain dengan 10 orang di babak kedua, skuad asuhan Antoine Kombouaré sukses mengamankan tiga poin penting yang membawa mereka unggul sembilan angka dari zona play-off degradasi.

Tuan rumah tampil mengejutkan di babak pertama dengan intensitas serangan yang tinggi, setelah sebelumnya hanya mampu mencetak dua gol dalam enam laga terakhir. Dominasi Paris FC membuahkan hasil lewat dua gol cepat dalam kurun waktu empat menit.

Gol Perdana Ciro Immobile

Bintang kawakan Ciro Immobile akhirnya memecah kebuntuan sekaligus mencetak gol pertamanya bagi Paris FC sejak bergabung pada Februari lalu. Penyerang asal Italia tersebut menyambar bola hasil pantulan cerdik Diego Coppola untuk membawa timnya unggul 1-0.

Tak butuh waktu lama, momentum tuan rumah berlanjut. Pierre Lees-Melou melepaskan tendangan voli keras yang mengenai bek Le Havre, Ayumu Seko, sehingga bola berbelok arah masuk ke gawang. Paris FC hampir saja menutup babak pertama dengan keunggulan tiga gol andai sepakan Immobile tidak membentur tiang gawang di penghujung babak.

Drama Kartu Merah dan Perlawanan Le Havre

Memasuki babak kedua, situasi berbalik sulit bagi Paris FC. Rudy Matondo diusir wasit setelah melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Lucas Gourna-Douath. Unggul jumlah pemain, Le Havre langsung memberikan tekanan dan berhasil memperkecil kedudukan melalui sundulan Rassoul Ndiaye yang memanfaatkan umpan silang Sofiane Boufal.

Di tengah tekanan tamu, Paris FC menunjukkan mentalitas baja. Lewat sebuah serangan balik cepat, Lees-Melou mengirimkan umpan matang yang diselesaikan dengan sontekan mudah oleh Alimani Gory untuk mengubah skor menjadi 3-1.

Le Havre sempat mencetak gol tambahan di masa injury time melalui sundulan Godson Kyeremeh, memanfaatkan skema sepak pojok. Namun, gol tersebut datang terlambat untuk menghindarkan mereka dari kekalahan.

Hasil ini membuat Le Havre tertahan di posisi ke-14 klasemen sementara, hanya terpaut lima poin dari zona merah. Bagi Antoine Kombouaré, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk menjaga stabilitas tim di papan tengah Ligue 1. (Flash Score/Z-2)