Strasbourg vs Paris FC: Kevin Trapp Tampil Heroik, Paris FC Tahan Imbang Strasbourg 0-0

Paris FC berhasil mencuri satu poin di markas Strasbourg berkat aksi gemilang kiper Kevin Trapp. Hasil ini membuat Paris FC makin menjauh dari zona degradasi.(Icon Sport)

PARIS FC sukses melanjutkan tren positif mereka dalam laga tandang setelah menahan imbang RC Strasbourg Alsace tanpa gol di Stade de la Meinau. Hasil imbang 0-0 ini menjadi raihan satu poin keempat secara beruntun bagi skuat berjuluk Les Bleus di markas lawan, sekaligus memperkokoh posisi mereka di klasemen Ligue 1.

Strasbourg yang berambisi menembus zona kompetisi Eropa langsung tampil menekan sejak menit awal. Peluang emas pertama tuan rumah lahir pada menit kedelapan melalui sepakan Martial Godo, namun kiper veteran Kevin Trapp tampil sigap mengamankan gawangnya.

Tiga menit berselang, Trapp kembali melakukan penyelamatan luar biasa. Mengandalkan pengalamannya, eks kiper timnas Jerman itu menggagalkan upaya jarak dekat Abdoul Ouattara dengan satu tangan. Di sisi lain, Paris FC tampak kesulitan membangun serangan akibat absennya pencetak gol terbanyak mereka yang tengah cedera, Ilan Kebbal. Hingga turun minum, dominasi Strasbourg gagal membuahkan hasil.

Baca juga : Paris FC Datangkan Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt

Dominasi Tanpa Gol

Memasuki babak kedua, kendali permainan masih dipegang sepenuhnya oleh Strasbourg. Joaquín Panichelli nyaris memecah kebuntuan lewat sepakan instingnya, namun lagi-lagi bola berhasil didekap dengan tenang oleh Trapp.

Paris FC baru bisa mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka pada menit ke-65. Pemain pengganti Luca Koleosho, yang masuk menggantikan Moses Simon, melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun, kiper Strasbourg, Penders, merespons dengan cepat melalui penyelamatan di tiang dekat.

Situasi Klasemen

Menjelang akhir laga, tim tamu sempat mencoba mencuri gol melalui Rudy Matondo, tetapi sepakannya mengarah tepat ke pelukan Penders. Pertandingan pun berakhir dengan skor kacamata setelah kedua tim gagal memanfaatkan peluang di sisa waktu.

Hasil imbang ini membuat Strasbourg kini tertinggal enam poin dari posisi enam besar. Meski demikian, pasukan Gary O'Neil masih memiliki harapan untuk kembali ke kancah Eropa musim depan dengan delapan pertandingan tersisa.

Sementara itu, misi Paris FC untuk menghindari degradasi ke Ligue 2 menunjukkan sinyal positif. Tambahan satu poin ini membuat Les Bleus kini unggul sembilan poin di atas zona play-off degradasi, memberikan ketenangan lebih bagi tim asuhan mereka dalam mengarungi sisa musim. (Flash Score/Z-2)