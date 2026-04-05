Lille vs Lens: Lille Hantam Lens 3-0, Ambisi Juara Sang Oranye Terancam

Lille sukses membalas dendam dengan mengalahkan RC Lens 3-0 dalam Derby du Nord. Kekalahan ini membuat Lens tertahan di posisi kedua, tertinggal dari PSG.(RC Lens)

HARAPAN RC Lens untuk menjuarai Ligue 1 musim ini mendapat pukulan telak. Dalam laga bertajuk Derby du Nord yang berlangsung di Stade Pierre-Mauroy, tim berjuluk Les Sang et Or tersebut harus mengakui keunggulan tuan rumah LOSC Lille dengan skor telak 3-0.

Bagi Lille, kemenangan ini bukan sekadar soal gengsi daerah. Setelah tersingkir dari UEFA Europa League oleh Aston Villa bulan lalu, kompetisi domestik menjadi satu-satunya jalur bagi Les Dogues untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Determinasi tersebut terlihat jelas sejak peluit pertama dibunyikan.

Dominasi Tuan Rumah di Babak Pertama

Lille tampil sangat dominan sepanjang 45 menit pertama. Mereka mengendalikan penguasaan bola dan terus menekan pertahanan tim tamu. Meski begitu, kebuntuan baru pecah satu menit sebelum turun minum.

Berawal dari pergerakan Matias Fernandez-Pardo di garis gawang, ia melepaskan umpan silang yang akurat ke dalam kotak penalti. Hakon Haraldsson, gelandang asal Islandia yang berdiri tanpa kawalan, dengan mudah mengarahkan bola ke gawang kosong. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Blunder Fatal dan Penalti Penutup

Memasuki babak kedua, Lens mencoba bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Namun, alih-alih menyamakan kedudukan, sebuah kesalahan fatal justru terjadi hanya empat menit setelah laga dimulai kembali.

Bek Lens, Matthieu Udol, melakukan salah umpan saat mencoba mengirim bola ke belakang. Bola tersebut berhasil dicuri oleh Felix Correia. Dengan tenang, sang pemain sayap melewati kiper Robin Risser sebelum menceploskan bola ke gawang yang terbuka lebar.

Keunggulan dua gol membuat Lille semakin percaya diri. Penderitaan Lens memuncak ketika Ismaelo Ganiou dihukum penalti akibat pelanggaran handball di dalam kotak terlarang. Matias Fernandez-Pardo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna, sekaligus mengunci kemenangan telak bagi tim tuan rumah.

Dampak Klasemen

Hasil ini menjadi ajang balas dendam yang manis bagi Lille setelah kalah dengan skor identik 0-3 pada pertemuan pertama musim ini. Tambahan tiga poin membawa Lille meroket dua tingkat ke posisi ketiga klasemen sementara.

Sementara itu bagi Lens, kekalahan ini membuat mereka tertahan di posisi kedua. Mereka kini tertinggal empat poin dari pemuncak klasemen, Paris Saint-Germain (PSG). Situasi semakin sulit bagi Lens karena mereka telah memainkan satu pertandingan lebih banyak dibandingkan PSG, yang membuat peluang mereka untuk mengklaim gelar juara Ligue 1 kian menipis. (Flash Score/Z-2)