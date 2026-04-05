Brest vs Rennes: Rennes Tekuk Brest 4-3 dalam Drama Tujuh Gol

Franck Haise cetak sejarah bersama Rennes usai menang tipis 4-3 atas Brest. (Stade Rennais)

STADION Francis-Le Blé menjadi saksi bisu laga klasik nan sengit saat Stade Rennais bertandang ke markas Stade Brestois 29. Dalam drama tujuh gol yang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan tamu, pelatih Rennes, Franck Haise, berhasil mengukir sejarah baru di Ligue 1.

Kemenangan ini menobatkan Franck Haise sebagai pelatih Stade Rennais pertama yang mampu menyapu bersih kemenangan dalam tiga laga tandang perdana mereka di liga. Hasil ini sekaligus membawa Les Rouge et Noirs merangsek ke zona kompetisi Eropa, sementara Brest harus tertahan di papan tengah setelah menelan kekalahan liga ketiga secara beruntun.

Pembalikan Keadaan yang Cepat

Brest sebenarnya memulai laga dengan sempurna. Baru empat menit berjalan, Eric Junior Dina Ebimbe membawa tuan rumah unggul setelah memanfaatkan umpan Ludovic Ajorque dari situasi sepak pojok. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama karena Rennes mulai mendominasi jalannya laga.

Baca juga : Rennes vs Metz 0-0: Aksi Heroik Pape Sy Gagalkan Kemenangan Tuan Rumah

Tekanan bertubi-tubi Rennes membuahkan hasil saat Ludovic Blas menyamakan kedudukan melalui tembakan voli menyambut umpan silang Quentin Merlin. Momentum berbalik sepenuhnya ke arah tim tamu ketika kiper Brest, Gregoire Coudert, melakukan pelanggaran ceroboh terhadap Musa Al-Taamari di kotak terlarang. Esteban Lepaul yang maju sebagai eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Rennes unggul 2-1 saat turun minum.

Hujan Gol dan Drama Penalti

Intensitas pertandingan meningkat tajam di babak kedua. Brest sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol kedua Dina Ebimbe yang memanfaatkan kesalahan kiper Brice Samba saat mencoba menghalau umpan silang. Namun, Rennes kembali memimpin tak lama kemudian melalui aksi Breel Embolo yang mengontrol bola dengan dada sebelum melepaskan tembakan keras di dalam kotak penalti.

Drama terus berlanjut saat lini belakang Rennes melakukan kesalahan fatal yang berhasil dihukum oleh Remy Labeau Lascary untuk mengubah skor menjadi 3-3. Meski demikian, dewi fortuna tampaknya memang berpihak pada tim tamu.

Baca juga : Preview Ligue 1: Auxerre vs Brest, Misi Keluar dari Zona Merah

Rennes mendapatkan penalti kedua setelah Ludovic Blas dijatuhkan di area terlarang. Esteban Lepaul kembali maju sebagai algojo dan lagi-lagi menaklukkan kiper lawan untuk membawa timnya unggul 4-3.

Ketegangan di Menit Akhir

Di penghujung laga, Brest sebenarnya sempat bersorak setelah Ludovic Ajorque berhasil menggetarkan jala gawang Rennes di masa injury time. Namun, kegembiraan tuan rumah sirna seketika setelah hakim garis mengangkat bendera pertanda posisi Ajorque sudah berada dalam posisi offside.

Skor 4-3 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan bersejarah ini menjadi modal berharga bagi skuat asuhan Franck Haise untuk terus bersaing di papan atas klasemen Ligue 1, sementara Brest harus segera berbenah untuk menghentikan tren negatif mereka. (Flash Score/Z-2)